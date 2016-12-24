ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ АЛАТЫРЯ

14 января в чувашском Алатыре состоялся традиционный турнир памяти тренера-преподавателя Владимира Петрова. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из Саранска, Ульяновска, Йошкар-Олы и других городов страны. Мордовию представляли воспитанники спортивного центра «Старт».

Состязания проводились по программе двоеборья. Каждый пловец преодолевал 50 метров свободным стилем, а также обязательную дистанцию - 100 метров (комплекс). Ребята из региона-13 завоевали три серебряные медали и одну бронзовую. Вторую ступень подиума в своих возрастных группах заняли подопечные Вячеслава Сибряева - Дарья Цебулаева, Екатерина Егоркина и Александра Пулова. Последняя из них соперничала с девочками на год старше, однако не только добилась взять награды, но и выполнила II спортивный разряд на дистанции 100 метров комплексным плаванием (с результатом 1.22,19). Обладателем «бронзы» среди мальчиков 2007 года рождения стал Илья Брежнев, занимающийся под руководством Екатерины Зубановой.