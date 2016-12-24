СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ - НАШЕ УВАЖЕНИЕ

Спорт

В рамках Декады спорта и здоровья в Саранске состоялось физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спортивное движение - наше уважение». В период зимних каникул в Мордовии были организованы и проведены спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
На базе Лыжно-биатлонного комплекса с успехом прошел День здоровья. Физкультурно-оздоровительное мероприятие провел тренер СШОР по фигурному катанию на коньках Алексей Рылов. В ФОКе «Ледовый» Пролетарского района городского округа Саранск наставником спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья» выступила тренер Марина Толстякова. Главные участники событий - воспитанники школы и их родители. 
Декада спорта и здоровья помогает детям повысить соревновательный дух, научить действовать в команде, преодолевать трудности, совершенствовать двигательные навыки и умения. Это прекрасная возможность провести время вместе со своей семьей с пользой для здоровья.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Паровоз под откос

Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона

НАШИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
Новогодняя афиша

В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...

Конкурс красоты

№2  Арина

 Посмотреть все фотографии