СПОРТИВНОМУ ДВИЖЕНИЮ - НАШЕ УВАЖЕНИЕ

В рамках Декады спорта и здоровья в Саранске состоялось физкультурно-оздоровительное мероприятие «Спортивное движение - наше уважение». В период зимних каникул в Мордовии были организованы и проведены спортивные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

На базе Лыжно-биатлонного комплекса с успехом прошел День здоровья. Физкультурно-оздоровительное мероприятие провел тренер СШОР по фигурному катанию на коньках Алексей Рылов. В ФОКе «Ледовый» Пролетарского района городского округа Саранск наставником спортивного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья» выступила тренер Марина Толстякова. Главные участники событий - воспитанники школы и их родители.

Декада спорта и здоровья помогает детям повысить соревновательный дух, научить действовать в команде, преодолевать трудности, совершенствовать двигательные навыки и умения. Это прекрасная возможность провести время вместе со своей семьей с пользой для здоровья.