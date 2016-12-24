ВСЕ НА «ЛЫЖНЮ»!

12 февраля в Саранске на трассе Лыжно-биатлонного комплекса состоится долгожданный спортивный праздник - XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017».

По предварительным прогнозам организаторов, что в Мордовии в популярных соревнованиях примут участие порядка пяти тысяч человек - спортсмены-профессионалы и лыжники-любители (в том числе гости из соседних регионов), ветераны спорта, видные политические и государственные деятели. Параллельным курсом «Лыжня России - 2017» пройдет и в районах республики. К участию допускаются все желающие, имеющие допуск врача и подавшие заявку в срок до 11 февраля (до 17.00) по адресу: Саранск, ул. Терешковой, д. 24 «а». Но гораздо проще оформиться по электронной почте - shvsm_rm1@mail.ru. Муниципальным районам требуется подать заявку в срок до 20 января.