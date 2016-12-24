ГРЯДУТ КРУТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Техническая комиссия Объединенного мира борьбы (UWW), которую возглавляет президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, вынесет на утверждение Бюро UWW предложения по изменению весовых категорий и формата проведения соревнований по спортивной борьбе. Первое заседание нового техкома состоялось в Белграде при участии президента UWW Ненада Лаловича.

«Новый техком был сформирован в декабре прошлого года на Бюро UWW, - приводит слова главы комиссии UWW «Спорт для всех» Георгия Брюсова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР). - В компетенции комиссии вопросы эволюции правил борьбы и системы соревнований, а также обучающих программ. По сути, техком станет мотором UWW в деле продолжения реформ спортивной борьбы, начатых в 2013 году. Особую роль комиссии и диапазон ее задач подчеркнул президент UWW Ненад Лалович, открывший первое заседание. В Белграде была сформирована единая позиция по актуальным вопросам проведения соревнований. Окончательное слово остается за Бюро UWW, но уже сейчас можно предположить, что в новом олимпийском цикле спортивную борьбу ждут серьезные изменения.

В состав технической комиссии UWW вошли: россиянин Михаил Мамиашвили (глава комиссии), серб Милорад Докмарац (секретарь), американец Рич Бендер, канадец Даниэль Игали, белорус Сергей Демяшкевич, китаец Жан И, финн Пертти Вехвилайнен и итальянец Антонио Кардулло.

Как объясняет Михаил Мамиашвили, календарный сезон-2017 пройдет по правилам, которые утверждены в настоящий момент, а все предложенные реформы вступят в силу в 2018 году. Во взрослой борьбе предложено ввести десять весов (шесть из которых будут олимпийскими), в юниорской борьбе - одиннадцать. Наряду с этим вернется позиция обязательного партера (включая молодежный уровень). Что же касается формата, в дальнейшем борьба будет проходить в два дня. В первый день - предварительная часть, во второй - полуфиналы и финалы. Взвешивание, соответственно, со следующего сезона будет утром, в день соревнований. Цель - сделать борьбу более привлекательной и интересной. Текущий же год будет завершен по тому регламенту, который применялся на всех соревнованиях под эгидой UWW после Олимпийских игр-2016.