Беговелы

Спорт

В новогодние праздники специалисты Комплексной спортивной школы олимпийского резерва в очередной раз посетили детей дошкольной группы Ялгинского детского дома. Известные «велоэкстремалы» Сергей Демкин и Александр Слугин провели с ребятами занятия по беговелам. Ребятам были вручены футболки для выступления командой на соревнованиях и сладкие новогодние подарки.
На беговелы воспитанники учреждения сели не в первый раз. Если поначалу они передвигались с трудом, то теперь, месяц спустя, достигли значительных успехов. Улучшилась координация движений и увеличилась скорость езды. «Самое главное, что дают любые групповые занятия в раннем возрасте, - это умение слушать и слышать, обучение дисциплине, привитие командного духа, развитие самостоятельности, внимательности ну и, конечно же, уверенности в себе», - отмечает инициатор проведения занятий на беговелах, старший тренер по велоспорту-ВМХ школы Анатолий Беляев.

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