ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОРДОВИИ - 2017

Куда пойти лечиться?
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...