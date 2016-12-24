ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОРДОВИИ - 2017

Первый тур. День первый. Женщины 1999 года рождения и старше. Спринт, 6 км. 1. Наталья Денисова (Саранск) - 23:06.1. Девушки 2000-2001 годов рождения. Спринт, 4,5 км. 1. Кристина Петяева (Саранск) - 16:24.7. 2. Виктория Безменова (Саранск) - 17:53.8. 3. Ангелина Вишнякова (Саранск) - 18:00.1. Мужчины 1999 года рождения и старше. Спринт, 7,5 км. 1. Василий Лафуткин (Саранск) - 22:40.7. 2. Евгений Петров (Саранск) - 22:45.7. 3. Павел Учватов (Саранск) - 23:22.2. Юноши 2000-2001 годов рождения. Спринт, 6 км. 1. Дмитрий Чудайкин (Саранск) - 19:24.2. 2. Максим Тямкин (Саранск) - 20:52.7. 3. Илья Учватов (Саранск) - 21:23.1.

Первый тур. День второй. Девушки 2002-2003 годов рождения. Спринт, 3,6 км. 1. Софья Сахарова (Ульяновская область) - 15:20.5. 2. Лера Спиркина (Саранск) - 15:46.8. 3. Алиса Чернова (Ульяновская область) - 15:54.9. Девушки 2004-2005 годов рождения. Спринт, 3 км. 1. Мария Шнякина (Саранск) - 10:16.9. 2. Евгения Сарачева (Саранск) - 10:28.3. 3. Арина Науменкова (Ульяновская область) - 10:35.4. Юноши 2002-2003 годов рождения. Спринт, 4,5 км. 1. Сергей Суханов (Саранск) - 15:19.0. 2. Данила Пугачев (Ичалковский район) - 15:22.0. 3. Николай Костюшов (Ардатов) - 15:36.2. Юноши 2004-2005 годов рождения. Спринт, 3,6 км. 1. Юрий Зорькин (Саранск) - 9:11.7. 2. Евгений Сергеев (Ульяновская область) - 9:17.4. 3. Данила Юнин (Саранск) - 9:44.4.