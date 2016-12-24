ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ

Пожалуй, впервые в текущем сезоне «Мордовия» всерьез расстроила поклонников. В Ростов-на-Дону саранская команда отправлялась в статусе лидера ВХЛ-Б, но сначала уступила разгромно (с тем счетом, за который, как ни старайся, похвалить невозможно), а затем не смогла воплотить качественный хоккей в желаемое на табло. Так и пришлось везти домой две «баранки». А за дырки от бублика очки в таблицу, как известно, не начисляют. И на вершине теперь прямой конкурент.

Что ж, посмотрим, как будут обстоять дела дальше. В настоящий момент неудачи своих питомцев пензенский рулевой «Мордовии» Юрий Воробьев объясняет отсутствием в его распоряжении в силу разных причин полноценной обоймы. Всего лишь 4 минуты штрафного времени во втором матче - пожалуй, единственный из цифровых показателей, способный настроить на оптимистический лад. Наставник «Ростова» Григорий Пантелеев, несмотря на два успеха, скромен в оценках для собственной дружины. Пока «кондоры» самый неудобный соперник для «лис».

При всем вышесказанном не будем забывать, что регулярный чемпионат - это всего лишь прелюдия к «плей-офф». На решающей стадии командам предстоит выявлять чемпиона серийно. В изматывающем графике расклад сил может кардинальным образом поменяться, ведь для итоговой победы необходимо будет, чтобы сошлась воедино целая масса факторов. В ближайших соперниках у «Ростова» - «Тамбов» и «Славутич». Днепровцы воспользовались осечками «волков» в Самаре и сместили их с бронзовой строчки. Между тем «Мордовия» ждет в гости саратовский «Кристалл-Юниор», который, на удивление многим, оставил в прошлом технические результаты и с гордо поднятой головой продолжает выступления.

ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: 0:1 - Дубинин (Петраков, Медведев, 00:31), 1:1 - Скалин (Топорков, Леонов) (17:48, +1), 2:1 - Беркутов (Прохоров, Селезнев, 22:35, +1), 3:1 - Орешкин (Алтухов, 34:10), 4:1 - Туник (Алтухов, Мякинин, 44:39, +1), 5:1 - Прохоров (Селезнев, Дударов, 51:20), 6:1 - Прохоров (Беркутов, Селезнев, 58:56, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Жданов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Бабиков, Закурин - Мещеряков - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Ростов» 18 (8+6+4) - ХК «Мордовия» 18 (8+6+4).

14 января. Ростов-на-Дону. ЗСК «Спорт-дон».

ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - ХК «МОРДОВИЯ» -

2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Кружилин (Акимов, Абозин, 12:08, +1), 1:1 - Данилин (Селезнев, Мартынов, 26:41), 2:1 - Блинов (60:44).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Петраков - Акимов - Абозин, Горячев - Блохин, Жданов - Ахметзянов - Гладышев, Закурин - Мещеряков - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Ростов» 8 (2+2+4) - ХК «Мордовия» 4 (4+0+0).

15 января. Ростов-на-Дону. ЗАО ЗСК «Спорт-дон».

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