БРОНЗОВЫЙ «УНИВЕРСИТЕТ»

Паровоз под откос
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...