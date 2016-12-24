БРОНЗОВЫЙ «УНИВЕРСИТЕТ»

27 декабря на заседании ученого совета Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева состоялось торжественное награждение команды МГУ (Саранск) бронзовыми медалями чемпионата республики по футболу.

Мероприятие посетил президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков, отметивший в своем приветственном слове, что представители главного вуза республики на протяжении более четверти века не занимали призовых мест, и вот теперь наконец-то состоялось их возвращение на пьедестал.

«Мордовский университет всегда занимал особое место в жизни республики благодаря не только образовательной деятельности и научным достижениям, но и спорту», - подчеркнул перед студентами, деканами и преподавателями Александр Викторович. И тут от себя добавим, что в 1992 году команда с названием «Университет» являлась участником первого чемпионата России, выступая, как тогда говорили, по мастерам - в турнире 5-й зоны второй лиги, а чуть ранее, в 1990 году, выиграла 51-й чемпионат Мордовии.

В свою очередь ректор МГУ имени Н.П. Огарева Сергей Вдовин отметил, что уверен, третье место, которого добился нынешний состав команды, является хорошим фундаментом для возрождения университетского футбола. По окончании мероприятия футболистам и главному тренеру Михаилу Аношкину были вручены почетный кубок, грамоты и завоеванные медали.