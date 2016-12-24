КАТАПУЛЬТА ДЛЯ «ЛЕТЧИКОВ»

С двух уверенных побед начали календарный год хоккеисты «Мордовии». Самарские «летчики», противостоявшие дружине Юрия Воробьева, вновь вынуждены были капитулировать. Пропустив первыми в Рождество, хозяева льда смогли быстро отыграться и постепенно довели цифры на табло до 5:1. В заключительные минуты ЦСК ВВС две шайбы все-таки сквитал. На следующий день многое предопределили первый период, завершившийся со счетом 2:0, и оставшийся сухим третий игровой отрезок. Таким образом, «Мордовия» не проигрывает вот уже восемь матчей подряд. Впереди - сверхважный вояж в гости к «кондорам». Результаты предыдущих встреч с ростовчанами в текущем сезоне - 1:3 и 5:4 Б (в гостях), 2:5 и 1:2 (в родных стенах). Пожелаем удачи саранской команде!

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ЦСК ВВС Самара -

5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 - Попович (05:04), 1:1 - Волков (Акимов, Кружилин, 09:12), 2:1 - Швейкин (Закурин, Бабиков, 19:15), 3:1 - Абозин (Исмайлов, 38:17), 4:1 - Саразов (47:08), 5:1 - Ахметзянов (Колычев, Жданов, 48:16), 5:2 - Швецов (Сурсов, Гареев, 56:08), 5:3 - Ковалев (Глотов, Степаненко, 58:57, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Колычев - Ахметзянов - Жданов, Блохин - Бабиков, Закурин - Швейкин - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 62 (2+4+56) - ЦСК ВВС 39 (2+2+35).

7 января. Саранск. Ледовый дворец. 937 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ЦСК ВВС Самара -

2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Колычев (Ахметзянов, 04:23), 2:0 - Дубинин (Саразов, 12:39), 2:1 - Ковалев (Антипов, 24:14)

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Волков - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Колычев - Ахметзянов - Жданов, Блохин - Бабиков, Закурин - Мещеряков - Исмайлов. Главный тренер - Юрий Воробьев.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 13 (0+5+8) - ЦСК ВВС 13 (0+9+4).

8 января. Саранск. Ледовый дворец. 965 зрителей.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Александр МНИХОВИЧ, старший тренер

ХК «Мордовия»:

- Провели две хороших, быстрых игры. В субботу мы смотрелись чуть лучше, действовали веселее. В воскресенье, наверное, чуток подустали. Ребята получили нелепые травмы, и третий период мы доигрывали в три звена. Бабиков выбыл после первого периода - у него подозрение на сотрясение. Кружилину шайба попала в челюсть, он также не смог продолжить игру - возможно, и у него сотрясение. Если говорить о сопернике, я уже озвучивал свое мнение после игр в Самаре, и сейчас оно не поменялось. Очень приличные ребята в этой команде, растут буквально на глазах. Посмотрите, какой был счет, когда они приезжали сюда два месяца назад, и какая борьба теперь. «Летчики» себя еще покажут. Мы, в свою очередь, никак не можем выбраться из череды травм, не выходит сыграть боевым составом. Два звена вроде бы играют в полноценном составе, а третье и четвертое приходится постоянно менять. Вот и не успеваем сыграться.

- Получается, что не только до игроков, но и до тренеров простуда добралась? Юрий Сергеевич по этой причине не пришел в конференц-зал?!

- Есть такое дело. Сами видите, какая погода на улице. Вчера почти плюсовая температура воздуха была, а сегодня уже минус двадцать. Наш вратарь Паша Попков вот тоже приболел, потому и не сыграл - температура 38. Пришлось Никите Скатову выходить в раму две игры подряд.

- В каком режиме «Мордовия» планирует готовиться к выезду в Ростов-на-Дону?

- Хорошо, что играли в 13 часов. Ребята получат дополнительные часы на отдых. С понедельника по четверг - тренировки, а в ночь на пятницу выезжаем в Ростов-на-Дону. Состав определим непосредственно ближе к играм.

Сергей СОШНИКОВ, главный тренер ЦСК ВВС:

- Команды сыграли два добротных матча. К сожалению, неприятная для нас традиция не нарушена. Пока мы у «Мордовии» выиграть не можем. Но будем стремиться к тому, чтобы это исправить. Не исключено, что судьба еще сведет нас в плей-офф, и мы попытаемся наверстать упущенное - прервать неудачную серию в играх против «Мордовии». В принципе действиями ребят я доволен. Особенно это касается повторного матча. Да и в первом в концовке смогли собраться. Несмотря на счет, играли до конца. У нас команда молодая - сами ошибаемся, а затем сами же пытаемся героическими усилиями эти ошибки исправить. Считаю, что никакой катастрофы не произошло. Мы прибавляем от игры к игре. Поражения должны учить, и мы на них многому научимся. Я уверен, что мы еще покажем хороший хоккей. В плей-офф попадем и многим доставим неприятности. С «Мордовией» хотелось бы встретиться в финале. Будем прилагать максимум усилий, чтобы эту мечту осуществить. Поздравляю хозяев с двумя победами.

- В сравнении с вашим последним визитом в Саранск обстановка в клубе и амбиции команды изменились?

- Мы в тех же условиях. Как находились, так и находимся. Команда комплектуется молодыми, перспективными ребятами. Те, кто работает с нами с самого начала предсезонки, настойчиво мужают. Ведем точечную селекцию. Приглашать стараемся только тех, кто будет представлять определенный интерес, тех, в ком мы уверены. Такие ребята к нам пришли. Нацелены подготовить как можно больше ребят приличного уровня, чтобы затем твердо просить у руководства Самарской области перехода на более высокий уровень. К тому же вновь появилась информация, что будет объединение ВХЛ-А и ВХЛ-Б в одно соревнование с уменьшением расходов путем деления на дивизионы. Рассчитываем играть там, где собраны команды помастеровитее. Нынешний сезон - полезное время для подготовки своей молодежи - просто потому, что другой комплектации у нас не будет. Все равно будем делать акцент на молодость и перспективу.