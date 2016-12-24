ЕЛЕНА АНЮШИНА - ЛУЧШАЯ СПОРТСМЕНКА МОРДОВИИ

Спорт

По доброй многолетней традиции, берущей начало еще в прошлом веке, спортивные журналисты ведущих печатных СМИ Мордовии составили рейтинг лучших спортсменов республики года минувшего. На сей раз во главе списка представительница вида спорта, об успехах в котором еще совсем недавно мы и помышлять не могли. Гребчиха-байдарочница Елена Анюшина - яркий пример того, как благодаря упорству и желанию сбываются самые заветные мечты. На сегодняшний день 23-летняя уроженка села Жабино Ардатовского района - мастер спорта международного класса и один из лидеров национальной сборной России.
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ МОРДОВИИ - 2016
1. Елена АНЮШИНА (гребля на байдарках и каноэ) - многократная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро*.
2. Артем СУРКОВ (греко-римская борьба) - серебряный призер Кубка мира, серебряный призер Мемориала Ивана Поддубного, победитель Кубков европейских наций в Москве и Бухаресте. 
3. Евгений ШВЕЦОВ (паралимпийский спорт, легкая атлетика) - двукратный победитель альтернативных Паралимпиаде соревнований, организованных по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина.
4. Сергей ЕМЕЛИН (греко-римская борьба) - чемпион Европы среди молодежи, серебряный призер Кубка мира, победитель международного турнира в Минске, победитель Кубка европейских наций в Москве.
5. Александр КОЛБИН (пауэрлифтинг) - чемпион России, чемпион Европы по классическому троеборью.
6. Наталья СУВОРОВА (велоспорт-ВМХ) - победительница всероссийских и международных соревнований, финалистка Кубка мира. В статусе запасной гонщицы выезжала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
7. Евгений КОМАРОВ (велоспорт-ВМХ) - чемпион России, участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
8. Дмитрий САРАЗОВ (хоккей) - капитан хоккейного клуба «Мордовия», завоевавшего бронзовые награды в ВХЛ-Б.
9. Татьяна ЦИРУЛЕВА (шашки) - вице-чемпионка мира по шашкам среди инвалидов.
10. Евгений САЛЕЕВ (греко-римская борьба) - победитель Мемориала Ивана Поддубного, победитель чемпионата мира среди военнослужащих.
Примечание: * - напротив фамилий спортсменов перечислены титулы и достижения, добытые ими конкретно в 2016 году.
Евгений СУЛЕЙМАНОВ

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