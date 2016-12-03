НАШИ ЛЮДИ НА ЧУЖБИНЕ

Спорт

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем список воспитанников мордовского футбола, выступавших в осенней части сезона-2016/2017 за иногородние и иностранные клубы. В общей сложности счастье на чужой земле искали 23 (двадцать три) игрока, получившие футбольное образование в Саранске. Еще три представителя нашей республики выступали за границей. Самому старшему футболисту из данного реестра - Владимиру Лазареву («Лулео» Швеция) - в настоящий момент 30 лет. Самый младший мордовский легионер - 18-летний Илья Кузин («Динамо» Киров).
Премьер-лига 
Максим ТИШКИН (1989 г.р., защитник, «Томь» Томск, 16-е место) - 14 игр 
Дмитрий СЫСУЕВ (1988 г.р., полузащитник, ФК «Уфа», 8-е место) - 9 игр, 1 мяч
ФНЛ
Евгений ФРОЛОВ (1988 г.р., вратарь, «Кубань» Краснодар, 14-е место) - 13 игр, минус 11 мячей
Второй дивизион. Зона «Юг»
Денис ШЕБАНОВ (1989 г.р., вратарь, ФК «Армавир», 2-е место) - 16 игр, минус 9 мячей 
Игорь КРУТОВ (1995 г.р., полузащитник, ФК «Ротор-Волгоград», 1-е место) - 15 игр, 1 мяч 
Владислав СЫСУЕВ (1989 г.р., полузащитник, «Чайка» Песчанокопское, 6-е место) - 11 игр 
Владислав НУРГАЛЕЕВ (1997 г.р., полузащитник, «Биолог-Новокубанск» п. Прогресс, 5-е место) - 6 игр
Второй дивизион. Зона «Центр» 
Алексей ЧУБУКИН (1995 г.р., защитник, «Зенит» Пенза, 
12-е место) - 11 игр 
Михаил МАРКИН (1993 г.р., нападающий, «Зенит» Пенза, 
12-е место) - 9 игр, 2 мяча
Егор СЫСУЕВ (1997 г.р., защитник, ФК «Орел», 11-е место) - 
3 игры 
Второй дивизион. «Урал-Поволжье»
Денис СОБОЛЕВ (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 16 игр, 2 мяча 
Александр ТЕНЯЕВ (1996 г.р., защитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 14 игр 
Максим ЖЕСТКОВ (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 13 игр, 2 мяча 
Александр ВАСИЛЬЕВ (1990 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 11 игр, 1 мяч 
Артур ИГОШЕВ (1996 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 10 игр
Александр ШИНКАРЕНКО (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 9 игр 
Никита УСОВ (1994 г.р., защитник, «Динамо» Киров, 9-е место) - 6 игр
Илья КУЗИН (1998 г.р., защитник, «Динамо» Киров, 9-е место) - 6 игр
Чемпионат Крыма. Премьер-лига
Радик ЮСУПОВ (1993 г.р., защитник, «Кафа» Феодосия, 6-е место) - 14 игр, 2 мяча 
Вячеслав ВЕРУШКИН (1989 г.р., полузащитник, «Океан» Керчь, 5-е место) - 14 игр
Тимур РАИМОВ (1996 г.р., полузащитник, «Рубин» Ялта, 
7-е место) - 10 игр
Максим ТЕРЕНТЬЕВ (1992 г.р., полузащитник, «Кафа» Феодосия, 6-е место) - 8 игр
Роман КАЛЮЖНЫЙ (1995 г.р., вратарь, «Крымтеплица» Молодежное, 1-е место) - 8 игр, минус 4 мяча 
ИНОСТРАННЫЕ КЛУБЫ
Чемпионат Латвии. Высшая лига
Алексей ШЕБАНОВ (1993 г.р., полузащитник, «Даугавпилс», 
8-е место) - 13 игр, 2 мяча 
Чемпионат Хорватии. Второй дивизион 
Ален АСКЕРОВ (1996 г.р., полузащитник, «Новиград», 5-е место) - 7 игр, 1 мяч
Чемпионат Швеции. Первый северный дивизион (3-я лига)
Владимир ЛАЗАРЕВ (1986 г.р., полузащитник, «Лулео», 
11-е место) - 22 игры, 1 мяч (в 2016 году).

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