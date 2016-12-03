НАШИ ЛЮДИ НА ЧУЖБИНЕ

По многочисленным просьбам наших читателей публикуем список воспитанников мордовского футбола, выступавших в осенней части сезона-2016/2017 за иногородние и иностранные клубы. В общей сложности счастье на чужой земле искали 23 (двадцать три) игрока, получившие футбольное образование в Саранске. Еще три представителя нашей республики выступали за границей. Самому старшему футболисту из данного реестра - Владимиру Лазареву («Лулео» Швеция) - в настоящий момент 30 лет. Самый младший мордовский легионер - 18-летний Илья Кузин («Динамо» Киров).

Премьер-лига

Максим ТИШКИН (1989 г.р., защитник, «Томь» Томск, 16-е место) - 14 игр

Дмитрий СЫСУЕВ (1988 г.р., полузащитник, ФК «Уфа», 8-е место) - 9 игр, 1 мяч

ФНЛ

Евгений ФРОЛОВ (1988 г.р., вратарь, «Кубань» Краснодар, 14-е место) - 13 игр, минус 11 мячей

Второй дивизион. Зона «Юг»

Денис ШЕБАНОВ (1989 г.р., вратарь, ФК «Армавир», 2-е место) - 16 игр, минус 9 мячей

Игорь КРУТОВ (1995 г.р., полузащитник, ФК «Ротор-Волгоград», 1-е место) - 15 игр, 1 мяч

Владислав СЫСУЕВ (1989 г.р., полузащитник, «Чайка» Песчанокопское, 6-е место) - 11 игр

Владислав НУРГАЛЕЕВ (1997 г.р., полузащитник, «Биолог-Новокубанск» п. Прогресс, 5-е место) - 6 игр

Второй дивизион. Зона «Центр»

Алексей ЧУБУКИН (1995 г.р., защитник, «Зенит» Пенза,

12-е место) - 11 игр

Михаил МАРКИН (1993 г.р., нападающий, «Зенит» Пенза,

12-е место) - 9 игр, 2 мяча

Егор СЫСУЕВ (1997 г.р., защитник, ФК «Орел», 11-е место) -

3 игры

Второй дивизион. «Урал-Поволжье»

Денис СОБОЛЕВ (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 16 игр, 2 мяча

Александр ТЕНЯЕВ (1996 г.р., защитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 14 игр

Максим ЖЕСТКОВ (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 13 игр, 2 мяча

Александр ВАСИЛЬЕВ (1990 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 11 игр, 1 мяч

Артур ИГОШЕВ (1996 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 10 игр

Александр ШИНКАРЕНКО (1993 г.р., полузащитник, «КАМАЗ» Набережные Челны, 8-е место) - 9 игр

Никита УСОВ (1994 г.р., защитник, «Динамо» Киров, 9-е место) - 6 игр

Илья КУЗИН (1998 г.р., защитник, «Динамо» Киров, 9-е место) - 6 игр

Чемпионат Крыма. Премьер-лига

Радик ЮСУПОВ (1993 г.р., защитник, «Кафа» Феодосия, 6-е место) - 14 игр, 2 мяча

Вячеслав ВЕРУШКИН (1989 г.р., полузащитник, «Океан» Керчь, 5-е место) - 14 игр

Тимур РАИМОВ (1996 г.р., полузащитник, «Рубин» Ялта,

7-е место) - 10 игр

Максим ТЕРЕНТЬЕВ (1992 г.р., полузащитник, «Кафа» Феодосия, 6-е место) - 8 игр

Роман КАЛЮЖНЫЙ (1995 г.р., вратарь, «Крымтеплица» Молодежное, 1-е место) - 8 игр, минус 4 мяча

ИНОСТРАННЫЕ КЛУБЫ

Чемпионат Латвии. Высшая лига

Алексей ШЕБАНОВ (1993 г.р., полузащитник, «Даугавпилс»,

8-е место) - 13 игр, 2 мяча

Чемпионат Хорватии. Второй дивизион

Ален АСКЕРОВ (1996 г.р., полузащитник, «Новиград», 5-е место) - 7 игр, 1 мяч

Чемпионат Швеции. Первый северный дивизион (3-я лига)

Владимир ЛАЗАРЕВ (1986 г.р., полузащитник, «Лулео»,

11-е место) - 22 игры, 1 мяч (в 2016 году).