ПОВОЛЖСКИЕ БИТВЫ ЮНОШЕЙ

Мэр на пушкинском вече. Часть вторая
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
Парочка из Рузаевки своровала деталей на 4 тысячи, а нанесла ущерб на 4 миллиона
В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она...
Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на...
Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей продолжают свои победные традиции. На этот раз отличился юный ученый Алексей Шишкин,...
В минувший четверг 15 декабря Петр Тултаев принял участие в заседании президиума Совета по межнациональным отношениям, которое прошло в Москве...
Трехэтажное кирпичное здание, покрашенное в жизнерадостные цвета, с большими окнами - именно так выглядят современные детские сады. В последнее...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
В последнее время в новостях часто можно услышать о взрывах бытового газа в том или ином городе России. Зачастую к беде ведет людская...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...