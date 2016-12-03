ПОВОЛЖСКИЕ БИТВЫ ЮНОШЕЙ

В новогодние каникулы в столице Мордовии состоятся матчи первенства МКЦ «Поволжье» среди юношеских команд 2005 года рождения. Ареной баталий станет саранский Ледовый дворец. В рамках соперничества в группе «В» сыграют: нижегородские «Торпедо» и СКИФ, казанская «Волна» и зареченский «Союз». В группе «Г» собраны: заволжский «Мотор», тольяттинская «Лада», саранская «Мордовия» и глазовский «Прогресс».

Первый игровой день (4 января). 08.30-11.00. «Торпедо» - «Союз» (арена №2). 09.00-11.30. «Мотор» - «Прогресс» (арена №1). 12.00-14.30. «СКИФ» - «Волна» (арена №2). 12.45-15.15. «Лада» - «Мордовия» (арена №1). Второй игровой день (5 января). 08.30-11.00. «Мотор» - «Лада» (арена №2). 09.00-11.30. «Союз» - «Волна» (арена №1). 12.00-14.30. «Прогресс» - «Мордовия» (арена №2). 12.30-15.00. «Торпедо» - «СКИФ» (арена №1). Третий игровой день (6 января). 08.30-11.00. СКИФ - «Союз» (арена №2). 09.00-11.30. «Лада» - «Прогресс» (арена №1). 12.00-14.30. «Волна» - «Торпедо» (арена №1). 12.30-15.00. «Мордовия» - «Мотор» (арена №1). Четвертый игровой день (7 января). 08.30-11.00.

1-е место группы «В» - 4-е место группы «Г» (арена №2). 09.00-11.30. 2-е место группы «В» - 3-е место группы «Г» (арена №1). 12.00-14.30. 2-е место группы «Г» - 3-е место группы «В» (арена №2). 15.30-18.00. 1-е место группы «Г» - 4-е место группы «В» (арена №2).