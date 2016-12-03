«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»: ТРАДИЦИИ И ПОПУЛЯРНОСТЬ

На территории Мордовии стартовали популярные соревнования с богатейшей историей - турнир «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. В текущем сезоне на ледовые площадки региона-13 выйдут юные хоккеисты 2002-2003, 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения.

Республиканский турнир состоит из восьми зон с условным делением на «Запад» (1-4 зоны) и «Восток» (5-8 зоны). В полуфинал выходят только победители. На следующей стадии соперничество будет проходить по смежной схеме: лучшая команда первой зоны сыграет с чемпионом второй зоны, сильнейшая команда третьего триумвирата встретится с победителями четвертой группы команд и т.д. Таким образом будет определен финальный квартет, который и оспорит медали. Матчи предварительного этапа примут команды, указанные первыми.

Зона 1: 3убово-Полянский, Теньгушевский и Торбеевский районы. Зона 2: Атюрьевский, Темниковский и Ковылкинский районы. Зона 3: Краснослободский, Ельниковский и Старошайговский районы. Зона 4: Инсарский, Кадошкинский и Рузаевский районы. Зона 5: Большеберезниковский, Кочкуровский и Чамзинский районы. Зона 6: Ардатовский, Дубенский и Атяшевский районы. Зона 7: Ромодановский, Ичалковский и Большеигнатовский районы. Зона 8: городской округ Саранск и Лямбирский район.