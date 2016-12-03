«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»: ТРАДИЦИИ И ПОПУЛЯРНОСТЬ

В большинстве случаев ВИЧ в Мордовию привозят из Москвы
На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на...
На минувшей неделе в Республиканском центре профилактики и борьбы со СПИДом рассматривали сложившуюся ситуацию с распространением на...
В Саранске после полутора лет ремонта в субботу открылась «Пятая баня» (по ул. Пролетарской, 90 а). И хотя она работает с 10 утра, любители...
Пока в ноябре вся Россия обсуждала грандиозный скандал, разразившийся с футболистом ЦСКА Романом Еременко, который был дисквалифицирован на...
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
Министр здравоохранения России оценила перспективы развития медицины в нашей республике
В ближайшую субботу 24 декабря во всех районах города пройдет большая продовольственная ярмарка, в которой примут участие предприятия торговли...
В минувший четверг Глава Саранска Петр Тултаев провел встречу с жителями города, имеющими ограниченные возможности по состоянию здоровья. Это...
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
В каждой семье есть традиции празднования Нового года. Но есть традиция, которой стараются придерживаться все - Новый год обязательно надо...
Где проводят отпуска не получающие зарплату футболисты «Мордовии»