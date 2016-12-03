ДЕЛО ПРИНЦИПА

Большая пресс-конференция Владимира Путина
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Желающих встретиться с человеком, вот уже в четвертый раз подряд признанным самым влиятельным в мире, оказалось предостаточно. В двенадцатой по...
Таким образом власти планируют дополнительно привлечь в региональный бюджет свыше 180 миллионов рублей
Региональное отделение Фонда социального страхования по Мордовии пять месяцев работает в новых условиях - с 1 июля в республике реализуется...
В составе национальной сборной учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей завоевали в 2016 году тринадцать мировых наград
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День Конституции РФ проводится общероссийский день...
В Мордовии реализуется уникальная ипотечная программа
Петр Тултаев подвел итоги первой «мэрской субботы» в поселке Пушкино
В сегодняшнем номере «ВС» мы расскажем о 12-летней Марии Пряхиной. Эта удивительная девочка не просто героиня нашей публикации, она...
Администрация городского округа Саранск совместно с управляющими компаниями города большое внимание уделяет работе с должниками за...
29 ноября в Доме Республики состоялось ежегодное чествование многодетных матерей Мордовии. По сложившейся традиции многодетных мам со всей...