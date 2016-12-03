ДЕЛО ПРИНЦИПА

В пятницу 23 декабря финишировал второй круг в Высшей хоккейной лиге «Б», сформировалась таблица, и с ее непосредственной помощью был составлен календарь игр третьего круга - заключительного отрезка регулярного чемпионата, после которого большинство участников первенства ждут матчи стадии «плей-офф». «Мордовия» в последнюю декаду уходящего года уже не играла, чем и воспользовался «Ростов», дважды (один раз - при помощи буллитов) победивший в родных стенах тамбовчан.

Полностью турнирный график «Мордовии» в третьем круге выглядит следующим образом: 7 и 8 января - ЦСК ВВС Самара (дома), 14 и 15 января - ХК «Ростов» Ростов-на-Дону (выезд), 21 и 22 января - «Кристалл-Юниор» Саратов (дома), 28 и 29 января - ХК «Тамбов» Тамбовская область (дома), 4 и 5 февраля - «Славутич» Смоленск (выезд), 11 и 12 февраля - ХК «Челны» Набережные Челны (дома), 18 и 19 февраля - «Алтай» Барнаул (выезд), 25 и 26 февраля - ХК «Чебоксары» Чебоксары (дома), 4 и 5 марта - «Юниор-Спутник» Нижний Тагил (выезд). Правда, относительно саратовской команды можно сказать, что матчи с ее участием с большой долей вероятности не состоятся.