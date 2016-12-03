НОВЫЙ «РУСКОН» ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

17 и 18 декабря совершенно новый «Рускон» сыграл в спорткомплексе «Мордовия». Команда, укомплектованная в большинстве своем саранскими парнями (плюс два-три легионера), проводила свои дебютные поединки в турнире «Урал-Приволжье-Центр» - одной из двух зон Высшей любительской лиги.

В соперниках у молодых «русконовцев» были представители Костромы - команда с одноименным названием и мудреной аббревиатурой КБК. И если в первом поединке у хозяев не сложилось - поражение 80:82 (23:15, 15:14, 22:21, 20:32), то во второй игре была добыта победа со счетом 94:81 (26:26, 30:20, 20:18, 18:17). Самыми результативными в составе «Рускона» стали: в субботу - Андрей Питеров (28 очков), Аркадий Горбачев (22) и Михаил Зубов (14), в воскресенье - Горбачев (30), Зубов (23) и Питеров (20). Компанию им на площадке составляли Дмитрий Беляев, Евгений Ераскин, Дмитрий Оре, Денис Никитин, Дмитрий Назаров и Алексей Сурков. Судил эти матчи 30-летний ижевский арбитр первой категории Глеб Бородин.

Заглянем в календарь. 14 и 15 января «Рускон» встретится дома со второй командой «Университета-Югры», 4 и 5 февраля - с БК «Нижний Тагил» (также в Саранске). 1 и 2 марта - выездные битвы в Сургуте. 18 и 19 марта предстоит нанести ответный визит в Кострому.



