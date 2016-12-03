ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

23 и 24 декабря в Ардатове состоится республиканский турнир, посвященный памяти сотрудников силовых ведомств Мордовии, погибших при исполнении служебного долга. Ареной соревнований станет спортивный зал Ардатовского аграрного техникума имени И.А. Пожарского. Организаторы - МВД по РМ, УФСБ РМ, УФСИН РМ и администрация Ардатовского муниципального района.



Целями и задачами проведения соревнований являются пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и ее вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом, установление дружеских отношений между командами, связей между городами и регионами, совершенствование уровня спортивной подготовки участников.

К участию допускаются юноши следующих возрастных групп и весовых категорий: 2004-2006 годы рождения - 32 кг, 36 кг, 42 кг; 2001-2003 годы рождения - 34 кг, 36 кг, 38 кг, 40 кг, 48 кг, 54 кг, 60 кг, 72 кг; 1999 и 2000 годы рождения - 40 кг, 54 кг, 60 кг, 72 кг. Взвешивание - с 09.00 до 11.00. Торжественное открытие - в 11.45. В числе приглашенных - боксеры из Чувашии и Ульяновской области.

Участники должны иметь при себе: заявку, заверенную врачом, документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), паспорт боксера, полис обязательного медицинского страхования, защитную амуницию в соответствии с действующими правилами и спортивную форму установленного образца. Расходы по награждению (грамоты, медали и памятные подарки) несут проводящие организации (согласно утвержденным сметам). Предварительные заявки по телефону 8-987-997-73-03.