МАДРИДСКИЙ «РЕАЛ» - КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА

В финале 13-го клубного чемпионата мира, розыгрыш которого завершился в Японии, мадридский «Реал» победил японский клуб «Касима Антлерс» - 4:2. Победу сильнейшей команде Европы, которая по ходу дела уступала 1:2, принес хет-трик Криштиану Роналду, забившего два гола уже в дополнительное время.

В этом турнире, как обычно, выступали семь участников - победители клубных турниров каждой из шести футбольных конфедераций и сильнейшая команда страны-хозяйки. В этом году ею оказалась «Касима Антлерс», которую в финале, разумеется, не ждали. Однако самый титулованный клуб Японии, который хотя и представляет небольшой город с населением менее 70 тыс. человек, начиная с 1996 года выигрывал чемпионат своей страны уже восемь раз, и сейчас преподнес сенсацию. Обыграв новозеландский «Окленд Сити» (2:1) и южноафриканский «Мамелоди Сандаунз» (2:0), в полуфинале японцы разгромили обладателя Кубка Либертадорес - колумбийский «Атлетико Насьональ» (3:0).

Та игра уже вошла в историю футбола как первый матч под эгидой Международной федерации футбола (FIFA), в котором был использован видеоповтор. Произошло это во второй половине первого тайма, когда венгерский судья Виктор Кашшаи для определения фола в штрафной «Атлетико Насьональ» воспользовался помощью видеоассистентов. В итоге было зафиксировано нарушение правил нападающим колумбийского клуба Орландо Беррио на защитнике японцев Дайго Ниси, и форвард Сэма Дои поразил чужие ворота. Уже в самом конце игры хозяева турнира, к радости своих болельщиков, забили еще два мяча. В итоге представитель Азии впервые вышел в финал клубного чемпионата мира.

«Реалу» для этого, в свою очередь, оказалось достаточно лишь одной победы, одержанной в четверг над «Америкой» из Мехико (2:0). Голы забили Карим Бензема и Криштиану Роналду, который из-за этого не смог присутствовать на торжественной церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже. Две те же самые звезды обеспечили результат и в воскресном финале против «Касима Антлерс». Правда, Криштиану для общего успеха понадобилось отличиться трижды.

Дело в том, что японцы проявили неожиданную прыть. После того как Бензема на 9-й минуте открыл счет, дублем отметился юркий 24-летний полузащитник Гаку Сибасаки. Таким образом, по истечении 52 минут японские футболисты обыгрывали команду, которая является одним из вариантов сборной мира.

«Реалу» пришлось поднапрячься, и вскоре замбийский рефери Янни Сиказве назначил пенальти за снос Лукаса Васкеса. Одиннадцатиметровый реализовал Криштиану Роналду, но в оставшиеся полчаса основного времени счет не изменился. Более того, в самом конце к успеху были ближе игроки «Касима Антлерс», которые не слишком тушевались и упустили три реальных шанса забить решающий гол, в то время как капитан «Реала» Серхио Рамос за откровенный срыв чужой атаки по африканской доброте не получил абсолютно заслуженную вторую желтую карточку.

Мадридцы вырвали победу лишь в дополнительное время благодаря еще двум мячам Криштиану Роналду, ставшего с четырьмя голами лучшим бомбардиром турнира. Таким образом, «Реал», владевший почетным трофеем в 2014 году, выиграл его во второй раз. С учетом же Межконтинентального кубка, правопреемником которого считается клубный чемпионат, королевский клуб Испании завоевал свой пятый титул мирового уровня, чего прежде не удавалось ни одной другой команде.