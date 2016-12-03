СОХРАНЯЯ ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

С 12 по 15 декабря в Саранске состоялись всероссийские соревнования на призы заслуженного тренера СССР и России Леонида Яковлевича Аркаева. Медали турнира оспаривали свыше сотни гимнастов, приехавших продемонстрировать свое мастерство в столицу Мордовии из пяти федеральных округов: Приволжского, Северо-Западного, Южного, Центрального и Уральского.



ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В МНОГОБОРЬЕ. Женщины, МС. 1. Ольга Бикмурзина (Саранск). 2. Дарья Лопатина (Нижнекамск). 3. Ксения Сабалдаш (Саранск). Юниорки, МС. 1. Дарья Назарова. 2. Диана Сигитова (обе - Сызрань). 3. Анастасия Анаскина (Саранск). КМС. 1. Мария Фролова (Сызрань). 2. Ксения Кузьмичева (Саранск). 3. Вероника Губина (Ульяновск). Первый разряд. 1. Алена Глотова (Ульяновск). 2. Юлия Николаева (Новочебоксарск). 3. Светлана Дульцова (Краснодар). Первый разряд (облегченная программа). 1. Ксения Третьякова (Краснодар). 2. Анастасия Савельева (Саранск). 3. Анастасия Чубырь (Краснодар). Мужчины, МС. 1. Артем Плешкин (Саранск). 2. Дарий Морозов (Звенигород). 3. Вильям Катынь (Саранск). Юниоры, МС. 1. Валерий Михалькевич (Волжский). 2. Андрей Парубок (Ульяновск). 3. Юрий Вереникин (Волгоград). КМС. 1. Никита Андронов (Саранск). 2. Илья Лобанов (Звенигород). 3. Даниил Головин (Саранск). Первый разряд. 1. Павел Шиянов (Москва). 2. Никита Картаев (Саранск). 3. Семен Чавкин (Саранск).

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ. Женщины, МС. Опорный прыжок - Дарья Лопатина (Нижнекамск). Брусья и вольные упражнения - Ольга Бикмурзина (Саранск). Бревно - Ксения Сабалдаш (Саранск). Юниорки, МС. Опорный прыжок - Диана Сигитова (Сызрань). Брусья - Дарья Назарова (Сызрань). Бревно - Александра Кондратьева (Балаково). Вольные упражнения - Дарья Клименко (Краснодар). Юниорки, КМС. Опорный прыжок - Вероника Губина (Ульяновск). Брусья - Анастасия Ларичева (Сызрань). Бревно и вольные упражнения - Ксения Кузьмичева (Саранск). Первый разряд. Опорный прыжок и бревно - Юлия Николаева (Новочебоксарск). Брусья и вольные упражнения - Алена Глотова (Ульяновск). Первый разряд (облегченная программа). Опорный прыжок и брусья - Анастасия Савельева (Саранск). Бревно - Ксения Третьякова (Краснодар). Вольные упражнения - Ксения Третьякова (Краснодар).

Мастера спорта. Мужчины, МС. Вольные упражнения - Вильям Катынь (Саранск). Конь-махи и перекладина - Дарий Морозов (Звенигород). Кольца, опорный прыжок и брусья - Артем Плешкин (Саранск). КМС. Вольные упражнения, конь-махи и брусья - Никита Андронов (Саранск). Кольца и опорный прыжок - Даниил Головин (Саранск). Перекладина - Илья Лобанов (Звенигород).