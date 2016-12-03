КАСКАД МЕДАЛЕЙ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ

Первые дни последнего месяца уходящего года принесли немало наград и успешных выступлений. Начнем с того, что 11-летняя воспитанница Веры Кокуриной Беатриса Вапенская стала победительницей всероссийского турнира «Звездный час», проходившего в подмосковном городе Озеры.



В Уфе состоялся открытый чемпионат Башкортостана, в котором приняли участие представительницы СШОР «Академия Ирины Винер». В личном соперничестве серебряными наградами порадовали воспитанницы Елены Масловой - Лизавета Ошкина (2003 год рождения) и Александра Артемкина (2004 год рождения). Вместе с этим было добыто первое общекомандное место.

В Арзамасе проходили региональные спортивные соревнования «Снежный карнавал», собравшие гимнасток из Нижнего Новгорода, Саранска, Выксы, Павлово и Йошкар-Олы. Достижения представительниц Мордовии таковы: «золото» - Алена Порфененко (2011 год рождения), Алина Рогожина (2010 год рождения) и Кристина Литюшкина (2009 год рождения, группа «Б»),

4-е место - Лия Бекшаева (2008 год рождения, группа «Б»).

Параллельным курсом в Москве состоялся традиционный турнир «Русская зима» на призы Амины Зариповой. В соревнованиях принимали участие спортсменки 28 городов России - Уфы, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи, Дмитрова, Астрахани, Казани и других. Почетными гостями турнира стали юные кореянки. Пятилетняя Мария Пятниченко заняла 4-е место, соперничая с теми, кто на год старше. Четвертой среди девочек 2008 года рождения стала Екатерина Макурина. Пятниченко была отмечена специальным призом «Самая юная участница» и получила его из рук самой Зариповой.