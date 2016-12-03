НОВЫЙ ЛИДЕР - «ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН»

Бушуют страсти в городском первенстве. Позади пять туров, и к этому моменту каждый из двенадцати коллективов уже что-то да потерял в турнирном плане. В минувший уик-энд в таблице сменился лидер. Студентов МГПИ потеснил с вершины «Пролетарский район», победивший в очном соперничестве со счетом 5:3.

В не менее напряженном противостоянии разошлись миром «Ватт» и МГУ - 1:1. Откровенным аутсайдером пока выглядит только «Сбербанк», уступивший в пяти матчах подряд. Самые результативные - представители «Горремдорстроя» (47 голов). Меньше всех пропустила «Энергия» (10 мячей).