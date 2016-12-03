ЕКАТЕРИНА ТРУБЧИКОВА, АРТЕМ ТИМАКИН И ВИКТОРИЯ ЯЦЕНКО - ПРИЗЕРЫ «ЖИГУЛЕЙ»

В Тольятти состоялся всероссийский турнир «Жигули», участниками которого стали более 200 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Казани, Самары, Оренбурга, Белгорода, Твери, Томска, Тольятти и других городов страны.

Успешными выступлениями порадовали сразу семь юных фигуристов из Мордовии. Бронзовую медаль в соперничестве кандидатов в мастера спорта завоевал Артем Тимакин (2003 год рождения), среди девушек в этой же категории 3-е место покорилось Виктории Яценко, 4-е место - Майе Сафоновой. «Серебро» по первому спортивному разряду среди девушек выиграла Екатерина Трубчикова (2004 год рождения). Шестым среди мастеров-мужчин стал Владислав Катичев (2001 год рождения). Восьмое место среди мастеров-женщин - турнирный показатель Елизаветы Филькиной (2000 год рождения), 11-е место - итог выступления Дарьи Бабушкиной (2002 год рождения).