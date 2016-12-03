НАШИ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

В минувшие выходные в спортивном комплексе КСШОР состоялся чемпионат Мордовии. Турнир, собирающий тяжелоатлетов из различных уголков нашей республики, прерывал свои традиции на несколько лет. Теперь соревнования возрождены, и очень хочется верить, что вернутся на постоянную основу.

Как рассказал главный тренер сборной Мордовии Дмитрий Фомичев, впервые чемпионат Мордовии проходил в хороших условиях разминочного и соревновательного помостов. В течение двух дней не случилось ни одной травмы и даже ушиба. Победители определялись в 15 весовых категориях. Многие поклонники упражнений со штангой подтвердили нормативы, выполнявшиеся ими ранее. В ходе увлекательных баталий были выявлены сильнейшие, которые продолжат выступления на официальных всероссийских стартах в 2017 году. Ближайшими из них являются: для взрослых - Кубок России в Чебоксарах (начало февраля), для юношей - первенство России в Зеленодольске (30 января).

Наградами высшей пробы свои личные коллекции пополнили Егорь Морарь, Никита Горбунов, Сергей Судальков, Владислав Давыдов, Михаил Киселев, Алексей Фомичев, Дамир Морозкин, Виталий Белов, Денис Григорьев, Евгений Пимкин, Руслан Судапин, Айдар Абдуллов, Екатерина Трофимова, Анна Кузнецова, Ирина Шмелева, Мария Петрова, Анастасия Онищенко и Рада Иванова.