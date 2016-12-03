НА КАНИКУЛЫ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Саранская команда вновь вознеслась на пик турнирной таблицы Высшей хоккейной лиги «Б». Разбив в принципиальном мордовско-чувашском соперничестве «Чебоксары», подопечные Юрия Воробьева преуспели вслед за этим еще четырежды. Перед «Мордовией» капитулировали неуступчивые «Челны» и непредсказуемый «Юниор-Спутник». И пускай пятая победа в этом списке была добыта в серии послематчевых буллитов (выглядело захватывающе и интригующе), зато в понедельник состоялось повторение клубного рекорда.

На табло Ледового дворца сверкали 10:1. Причем львиная доля шайб влетела в ворота гостей во втором и третьем периодах, а после первого преимущество хозяев было минимальным. Более того, счет 1:0 сохранялся до 28-й минуты. Второй гол «Мордовия» забила, будучи на площадке в меньшинстве, а потом, как говорится, понеслось. Особо искрометным вышел скоростной прорыв Евгения Колычева, который оставил не у дел оборону и одной рукой переправил резиновый диск в сетку, сделав счет 4:0. В дальнейшем голы получались на любой вкус. Красный свет за спиной бедолаги-вратаря из Нижнего Тагила загорался как после изысканных комбинаций, так и после прицельных бросков с дальней дистанции. Отметим также, что в воскресный день решающим в вопросе определения победителя стал успешный буллит все того же Колычева.

«Думаю, пришедшие на трибуны болельщики определенно порадовались, - резюмировал наставник ХК «Мордовия». - Конечно, ведя в счете 3:0, нужно доводить матч до победы, но, наверное, у нас, у русских, такой менталитет. Если все хорошо, значит, не стоит напрягаться. Соперник в этом разуверил, догнал, а дальше была лотерея. Заключительный матч, несмотря на счет, поначалу складывался очень тяжело. Гости, молодые ребята, заслуживали куда более скромного исхода. Все-таки им непросто проводить две игры тремя пятерками. Добавлю, что, когда мы играли в гостях, мне эта команда, выступавшая при полной обойме, очень понравилась. После двух кругов таблица немного разбилась на группы - лидеры, середняки, аутсайдеры, но у всех еще есть шанс исправить положение перед плей-офф».

Между тем «Славутич» откровенно удивил всех двумя «сухими» поражениями на родном льду от самарских «летчиков», заметно снизивших свои турнирные показатели. Сенсационная оплеуха от ЦСК ВВС выбила смоленский клуб из первой «тройки». На бронзовую позицию вскочил действующий чемпион «Тамбов». Финалист предыдущего сезона «Ростов» в настоящий момент второй. В ближайшие четверг и пятницу «кондоры» примут дома «волков». Стрельнувшие на старте «Чебоксары» сейчас лишь на пятой строчке. «Мордовия» имеет в своем активе 77 набранных очков, и уже на каникулах. 126 заброшенных шайб - сильнейший показатель результативности.

В бомбардирском зачете системы «гол+пас» с 33 очками в активе лидируют челнинец Дмитрий Цыбин (15+18), алтаец Евгений Жданов (12+21) и его партнер по команде Максим Симоненко (10+23). Четвертое место за нападающим «Мордовии» Иваном Акимовым (12+19). При этом чаще других, 22 раза, вратарей огорчал еще один барнаулец Павел Поправка, но в его статистике лишь шесть голевых передач. Приличные показатели у наших Кирилла Абозина (7+20=27), Павла Медведева (8+15=23), Дмитрия Саразова (4+18=22) и Максима Ахметзянова (10+9=19).

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

ХК «ЧЕЛНЫ» Набережные Челны - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Дубинин (10:14), 1:1 - Гайнуллин (Ханнанов, Демчев, 12:34), 2:1 - Дубинин (Саразов, Медведев, 25:43), 2:2 - Нечкин (50:15), 3:2 - Григоров (Ахметзянов, 55:53).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 11 (0+7+4) - ХК «Челны» 13 (2+9+2).

15 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 937 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск -

ХК «ЧЕЛНЫ» Набережные Челны - 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 - Бадрутдинов (02:47), 2:0 - Абозин (Саразов, Цицаров, 04:45), 3:0 - Волков (Абозин, Кружилин) (07:55), 3:1 - Булатов (Цыбин, 17:48), 3:2 - Савушкин (Цыбин, Янцен, 21:34), 4:2 - Саразов (Медведев, 35:47), 4:3 - Демчев (Гайнуллин, 36:45).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (0+4+4) - ХК «Челны» 10 (2+2+6).

16 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 885 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ЮНИОР-СПУТНИК» Нижний Тагил - 4:3 Б (1:0, 2:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 - Дубинин (Брыкин, 15:34), 2:0 - Акимов (Абозин, 31:17), 3:0 - Цицаров (Кружилин, Абозин, 38:15, +1), 3:1 - Василенков (Гурьев, 40:54), 3:2 - Юнышев (Игнатенко, 52:13), 3:3 - Гурьев (Юнышев, Чемерикин, 59:42).

Буллиты: 0:0 - Чемерикин (вратарь), Саразов (вратарь), Василенков (мимо), Абозин (вратарь), Юнышев (вратарь), Дубинин (мимо), Бадрутдинов (вратарь), Волгин (вратарь), Акимов (вратарь), Гурьев (мимо), 1:0 - Колычев, Лебедев (мимо).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 35 (2+4+27+2) - «Юниор-Спутник» 16 (2+2+12+0).

18 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 788 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - «ЮНИОР-СПУТНИК» Нижний Тагил - 10:1 (1:0, 4:1, 5:0)

Шайбы: 1:0 - Горячев (Бадрутдинов, 18:57), 2:0 - Саразов (Брыкин, Медведев, 28:53, -1), 3:0 - Исмайлов (Ахметзянов, Бабиков, 30:49), 4:0 - Колычев (Акимов, Кружилин, 37:00), 4:1 - Гурьев (Чемерикин, 37:58), 5:1 - Швейкин (Закурин, Исмайлов, 38:37), 6:1 - Ахметзянов (Бадрутдинов, 41:41), 7:1 - Дубинин (Брыкин, Медведев, 43:43), 8:1 - Жданов (Акимов, Цицаров, 48:26), 9:1 - Брыкин (Саразов, Медведев, 51:36, +1), 10:1 - Ахметзянов (Бадрутдинов, Колычев, 58:42).

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (2+6+0) - «Юниор-Спутник» 8 (2+4+2).

19 декабря. Саранск. Ледовый дворец. 723 зрителя.



