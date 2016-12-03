ВИТАЛИЙ МУТКО ПООБЕЩАЛ СОДЕЙСТВИЕ РФС В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПО ВЫПЛАТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

12 декабря бывшие и ряд действующих футболистов «Мордовии» обратились с открытым письмом в федеральной спортивной прессе к заместителю председателя Правительства РФ и президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко. Поводом для обращения стала ситуация с долгами, возникшая в саранском клубе.

«На протяжении года в клубе была сложная ситуация и нам неоднократно задерживали положенные по контракту выплаты. А начиная с марта 2016 года и до конца сезона никто из нас не получил ни заработную плату, ни премии. Эти задолженности существуют и по сей день», - говорится, в частности, в письме.

«Депешу» подписали Алексей Иванов, Антон Бобер, Игорь Шитов, Владимир Рыков, Далибор Стеванович, Милан Перендиа, Марко Ломич, Сергей Самодин, Аслан Дудиев, Евгений Гапон, Нукри Ревишвили, Илья Чебану, Павел Игнатович и другие футболисты.

Вчера днем на сайте РФС появилась информация следующего содержания: «Виталий Мутко обсудил с Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным ситуации, сложившиеся соответственно в футбольных клубах «Мордовия» (Саранск) и «Томь» (Томск). С учетом имеющих место в вышеуказанных клубах финансовых проблем стороны обговорили возможные варианты выхода из кризиса. Со своей стороны РФС будет держать ситуацию на контроле и оказывать необходимое содействие при решении текущих вопросов».