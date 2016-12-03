«ЛИСЫ» В ПОГОНЕ ЗА «КОНДОРАМИ»

Саранская команда порадовала верных поклонников двумя победами над «Чебоксарами». В обоих случаях для выявления победителя хватило шестидесяти чистых минут игрового времени. Овертаймы и послематчевые буллиты не потребовались. До конца календарного года подопечные Юрия Воробьева еще четырежды сыграют на родном для себя льду. ХК «Челны» и «Юниор-Спутник» - соперники из нижней части таблицы. Однако расслабляться не стоит. Ведь, если обойтись без потерь, вполне возможно, что вершина к нам вернется. Как-никак «Ростов» ждут напряженные встречи с «Тамбовом».

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары -

4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 - Швейкин (Сахаров, Мещеряков, 05:23), 1:1 - Приступлюк (Лях, Ощинский, 13:58), 2:1 - Бадрутдинов (Григоров, Ахметзянов, 14:27), 3:1 - Саразов (Закурин, Медведев, 34:36), 4:1 - Григоров (Бадрутдинов, Ахметзянов, 36:37, +1), 4:2 - Ощинский (Мастьянов, Лях, 52:53, +2), 4:3 - Мастьянов (Захаров, Старков, 57:26).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Петраков, Закурин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Бабиков - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Гладышев - Сахаров, Колычев - Швейкин - Мещеряков.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 43 (2+6+35) - ХК «Чебоксары» 31 (0+4+27).

10 декабря. Саранск. Ледовый дворец.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ЧЕБОКСАРЫ» Чебоксары -

3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Приступлюк (Лях, Ощинский, 10:52, +1), 1:1 - Ахметзянов (Бадрутдинов, 26:49), 2:1 - Ахметзянов (Чуканов, Григоров, 30:30, +1), 3:1 - Акимов (Абозин, Швейкин, 54:14).

Не реализовал буллит: Приступлюк (48:46, при счете 2:1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Закурин - Саразов - Медведев, Кружилин - Блохин, Жданов - Акимов - Абозин, Бабиков - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Гладышев - Сахаров, Мещеряков - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 22 (6+12+4) - ХК «Чебоксары» 8 (4+2+2).

11 декабря. Саранск. Ледовый дворец.

ПОСЛЕ МАТЧЕЙ

Юрий ВОРОБЬЕВ, главный тренер

ХК «Мордовия»:

- Считаю, что оба матча прошли интригующе и соответственно вышли интересными для болельщиков. В первой игре соперник нас едва не догнал, а во второй уже нам пришлось догонять. «Чебоксары» почему-то играли всего в три пятерки. И нужно отдать должное этим ребятам, что не сломались. В первом периоде второго матча мы должны были пропускать не менее четырех шайб. Очень хорошо, что команду постоянно выручал вратарь. Отмечу также, что многое предопределила удача. У нас тоже случались подобные матчи. Например, второй поединок в Барнауле, когда мы соперника полностью переиграли, однако уступили из-за трех голов, пропущенных в самом начале. Госпожа Фортуна - дама капризная. Если на определенном этапе к ней относиться не так, как положено, весь негатив может вернуться бумерангом… В целом к ряду хоккеистов остаются претензии. Именно поэтому мы уже в конце второго периода перешли на игру в три звена. Рабочие моменты. Будем разбираться, почему так получилось, что мы, играя против трех звеньев соперника, вынуждены были снимать свое четвертое. В субботу рано успокоились, в воскресенье, наоборот, поздно включились. Не работают звенья в полную силу. Конечно, Дубинин усилил бы игру первого звена, но человек не может пока играть. С Цицаровым вторая пятерка наверняка выглядела бы увереннее, но его тоже сейчас нет в обойме.

- Получается, что первое звено пока в режиме ожидания Дубинина, потому что игра у них не клеится?!

- Можно и так сказать. Надо отдать должное человеку. Набирал форму практически без «предсезонки». Много пропустил и мало тренировался. Через игровую практику только-только смог войти в сезон, а тут опять перерыв из-за болезни. В рваном темпе, но все-таки вышел на определенный уровень. Такой факт внушает оптимизм. Он бомбардир и дело свое знает. Вместо Антона выходил Закурин - молодой, перспективный парень, но не бомбардир. Вглядитесь в статистику! У Дубинина 8 голов в 15 матчах. У нас некоторые нападающие, играющие постоянно, едва преодолели этот рубеж, а другие - вообще не дошли до подобного показателя. Время делать выводы.

Сергей НУРЖАНОВ, главный тренер

ХК «Чебоксары»:

- В последнее время от нас отвернулась фортуна. Элементарно не везет. Не можем забросить нужные шайбы. В принципе к подопечным я претензий не имею. Ребята работают. Мне нравится тот настрой, с которым они выходят на матчи. Где бы мы ни играли - дома или в гостях. Атмосфера в коллективе здоровая. Никто не унывает, потому что все понимают, только через труд можно преодолеть все неурядицы.

- Почему «Чебоксары» привезли в Саранск так мало игроков?

- Мы пригласили в команду двух новых игроков - защитника и нападающего. Но по ряду причин клубу еще не удалось их заявить. Хотя трансфер был оплачен. Каких-то печатей где-то там не хватило. В принципе наш состав хорошо укомплектован. Есть еще 8 человек плюс вратарь.

- А нельзя было оперативно вызвать тех, кто остался в Чебоксарах? Расстояние между двумя городами все-таки достаточно небольшое.

- А зачем?! Все ребята готовы. Они у нас молодые, сил у всех много. Приедем домой и сразу начнем готовиться к матчам против команд из Набережных Челнов и Нижнего Тагила.