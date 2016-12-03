В Нижегородской области состоялся первый этап первенства России в Приволжском федеральном округе среди спортсменов младшего и детского возрастов. В соревнованиях успешно выступили воспитанники мордовской школы шорт-трека. Список наших медалистов - перед вами. Второй этап с 20 по 23 декабря примет Саранск.

Младший возраст. Многоборье. Мальчики. 1. Андрей Калинин. 2. Максим Клюшников. 3. Артем Фокин. Девочки. 1. Эвелина Федякина. 2. Анастасия Жеганова. 3. Анастасия Шаранова. Эстафета 2000 метров. Мальчики. 1. Андрей Калинин, Артем Фокин, Никита Смирнов, Роман Киреев. 2. Андрей Ширшиков, Максим Клюшников, Максим Большаков и Илья Диткин. Девочки. 1. Эвелина Федякина, Эллина Супрун, Анастасия Шаранова. 2. Анастасия Жеганова, Карина Юрусова, Анастасия Надина. 3. Анастасия Комкина, Валерия Заварцева, Анастасия Дудникова. Детский возраст. Многоборье. Девочки. 1. Виктория Чумбаева. Эстафета 2000 метров. 2. Виктория Чумбаева, Мария Агеева, Анастасия Кузнецова. Мальчики. 2. Данила Штыров, Сергей Трубников, Иван Шамонин, Илья Клюшников.