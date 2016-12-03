7 декабря в Анапе завершились Всероссийские соревнования среди юношей в возрасте 14-15 лет. В соревнованиях принимали участие победители и призеры первенства России. В общей сложности в 13 весовых категориях на ринг выходили 169 спортсменов.

Мордовию представляли воспитанники СШОР по боксу имени Олега Маскаева - Вадим Ростов (54 кг, тренер - Ю. Гераськин) и Данила Исаев (46 кг, тренер - И. Давыдов). Ростов остановился в шаге от пьедестала почета. В поединке за третье место со счетом 0:2 Вадим уступил молодому боксеру из Владимирской области. Исаев провел три боя. Сначала состоялась победа со счетом 3:0 над представителем Ханты-Мансийска Виктором Шугаевым. Затем удалось победить спортсмена из Самарской области. В полуфинале Данила уступил представителю Белгорода, став бронзовым призером турнира. Данные состязания являлись итоговыми для юношей 2001-2002 годов рождения. По их результатам будет сформирована сборная России в этом возрасте на 2017 год.