«ПОКЕР» ВАХОНИНА И «ХЕТ-ТРИК» АФАНАСЬЕВА

Набирает обороты первенство республики. Саранская «Грузопомощь», удивившая всю спортивную общественность победой над «Прокуратурой РМ», в своем следующем матче уступила футболистам птицефабрики «Атемарская». Героем поединка стал Федор Вахонин, записавший на свой счет покер. Между тем прокуроры разошлись результативным миром с торбеевской «Энергией ИТ».

В споре бомбардиров лидируют все тот же Вахонин (ПФ «Атемарская») и Павел Афанасьев («Газпром газораспределение Саранск»). Оба праздновали взятие ворот соперников по шесть раз. На гол меньше забили лидеры МФК «Старое Шайгово» Алексей Артемов и Денис Соболев, а также Дмитрий Вавилов из «Прокуратуры РМ».

В матчах 5-го тура сыграют: «Прокуратура РМ» и «Старое Шайгово» (17 декабря, суббота, ФОК Школы боксы имени Олега Маскаева), «Агро-Атяшево» и ПФ «Атемарская» (18 декабря, воскресенье, начало в 12.00), «Грузопомощь» и «Энергия ИТ» (19 декабря, понедельник, спорткомплекс «Мордовия», начало в 21.00).

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2016/2017

РЕЗУЛЬТАТЫ 4-го тура. 10 декабря: ПФ «Атемарская» - «Грузопомощь» - 5:4 (Ф. Вахонин - 4 (1 пен.), А. Андрющенко // Р. Абдуллов, А. Баймашев, И. Нураев, А. Шинкаренко-пен.), «Газпром газораспределение Саранск» - «Агро-Атяшево» - 9:3 (П. Афанасьев - 3, П. Кульнин - 2, А. Демкин - 2, М. Курочкин, П. Добролюбский-авт. // Е. Вдовин - 1 (пен.), Д. Крапивин). 11 декабря: «Энергия ИТ» - «Прокуратура РМ» - 4:4 (И. Авдошкин - 2, Вас. Федосейкин, С. Антипов // А. Степанов - 2, Д. Вавилов, Д. Савочкин),

Положение команд: 1. «Старое Шайгово» - 9 очков (3 игры, + 3 = 0 – 0, мячи 20:10). 2. «Энергия ИТ» Торбеево - 7 очков (3 игры, + 2 = 1 – 0, мячи 17:12). 3. «Грузопомощь» Саранск - 6 очков (3 игры, + 2 = 0 – 1, мячи 15:12). 4. «Газпром газораспределение Саранск» - 6 очков (4 игры, + 2 = 0 – 2, мячи 20:20). 5. «Прокуратура РМ» Саранск - 4 очка (4 игры, + 1 = 1 – 2, мячи 16:11). 6. ПФ «Атемарская» Атемар - 3 очка (3 игры, + 1 = 0 – 2 , мячи 11:14). 7. «Агро-Атяшево» Атяшево - 0 очков (4 игры, + 0 = 0 – 1, мячи 11:31).