В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ ЯНВАРЯ МОРДОВИЮ ПОСЕТИТ ПАВЕЛ КОЛОБКОВ

Как сообщает официальный сайт Министерства спорта РМ, сразу после новогодних праздников с рабочим визитом в столицу нашей республики по личному приглашению Главы Мордовии Владимира Волкова прибудет новоиспеченный министр спорта России Павел Колобков.

47-летний руководитель российского спорта (а в недавнем прошлом - успешный фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион Сиднея-2000, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы, участник пяти Олимпиад), занимающий высокий пост с 19 октября текущего года, намерен досконально изучить уникальную спортивную инфраструктуру Мордовии, которую республика обрела в последние 15 лет.

Планируется, что Павел Анатольевич ознакомится с ходом строительства универсального зала на площади Тысячелетия и посетит крытый футбольно-легкоатлетический манеж, возводящийся на въезде в микрорайон Светотехстрой. Наряду с этим будет подписан договор о сотрудничестве между Министерством спорта России и Республикой Мордовия.