«РУСКОН-МОРДОВИЯ» СТАРТОВАЛ В ВЫСШЕЙ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ЛИГЕ

8 и 9 декабря баскетбольный клуб «Рускон-Мордовия» вступил в новый сезон матчами в Нижнем Тагиле. Во встречах с одноименным клубом, проходивших в спортзале ГДМ «Старый Соболь», саранская команда дважды уступила - 88:94 (23:16, 22:22, 22:36, 21:20) и 91:98 (22:21, 34:20, 21:30, 14:27).

Вслед за этим состоялись еще два поединка. Омский «БК 1716» был обыгран со счетом 88:64. Результат матча с «BRG-Баскет» из города Березовский Свердловской области - 105:95. Состав «Рускона» укомплектован исключительно воспитанниками мордовского баскетбола. В Нижнем Тагиле честь нашей республики защищали: Михаил Зубов, Евгений Кипаев, Аркадий Горбачев, Андрей Питеров, Алексей Сурков, Дмитрий Оре, Денис Никитин, Дмитрий Назаров и Дмитрий Чесноков.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ), в зоне «Урал-Поволжье-Центр» межрегионального первенства России вместе с представителями региона-13 будут выступать «Университет-Югра-2» из Сургута, БК «Киров» и КБК «Кострома». Однако предполагается, что еще несколько коллективов выступят на высшем любительском уровне по неофициальному зачету - в частности, «ОСК-ММК» из Магнитогорска. Наравне с «регуляркой» в дальнейшем запланировано проведение стадии «плей-офф». Известно также, что параллельно в зоне «Сибирь и Дальний Восток» выступают дублирующие команды барнаульского «Алтай Баскета», владивостокского «Спартака-Приморья», южно-сахалинского ПСК «Сахалин», иркутского «Иркута» и БК «Новосибирск».

На 17 и 18 декабря намечены первые матчи в Саранске. Соперник - КБК «Кострома». О времени и месте проведения матчей в СМИ объявят попозже. Не исключено, что баскетболисты «Рускона-Мордовии» примут костромичей на паркете университетского спортзала или в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов нашего города.