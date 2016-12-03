НИКИТА СИМОНЯН ПООБЕЩАЛ САРАНСКУ ПАМЯТНИК ЭДУАРДУ СТРЕЛЬЦОВУ

В минувшую пятницу, 9 декабря, в мультимедийном центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная старту благотворительного проекта «Легенды российского футбола: век двадцатый». В одиннадцати российских городах, которые примут матчи ЧМ-2018, возведут тематические скульптурные композиции. Одиннадцать известных отечественных футболистов будут отлиты в бронзе. Монументы предполагается разместить в непосредственной близости с игровыми аренами грядущего мундиаля.

Как подтвердил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, в Саранске будет установлен памятник Эдуарду Стрельцову - олимпийскому чемпиону Мельбурна-1956 в составе сборной СССР, неповторимому мастеру пяточного паса, гениальному торпедовцу, легенды и мифы о котором живут в футбольной среде и по сей день.

«Проект великолепный, главное, чтобы он осуществился, нашлись спонсоры, - подчеркнул Никита Павлович. - По согласованию с властями регионов были утверждены кандидатуры наших прославленных футболистов для увековечивания в бронзе в каждом из 11 городов, где пройдет ЧМ-2018. В Калининграде был выбран Всеволод Бобров, в Петербурге - Юрий Морозов, в Саранске - Эдуард Стрельцов, в Нижнем Новгороде - Валентин Иванов, в Самаре - Галимзян Хусаинов, в Казани - Виктор Колотов, в Волгограде - Василий Ермасов, в Ростове-на-Дону - Виктор Понедельник, в Екатеринбурге - Григорий Федотов, в Москве - Игорь Нетто». Памятник самому Симоняну будет установлен в Сочи, рядом с ареной «Фишт».

«Планируется сделать некоторое универсальное, унифицированное решение по всем 11 постаментам. Они будут состоять из символичного пьедестала славы и собственно фигур легенд отечественного футбола. Это будут довольно статичные, парадные портретные фигуры, напоминающие римскую скульптуру. Композиция достаточно интерактивна и может одновременно использоваться большим количеством людей для одиночных и совместных фотографий», - рассказал скульптор Дмитрий Левин.

Проект реализуется при поддержке Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза и Фонда поддержки культуры и искусства отечественных авторов «КИРА». Напомним также, что в прежние годы легендарному Эдуарду Стрельцову было установлено два памятника. Один из них располагается в Лужниках, другой, более величественный, перед входом на стадион «Торпедо» на Восточной улице в Москве.