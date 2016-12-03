Греко-римская борьба

В минувшие выходные в спортивном комплексе «Олимп» на Юго-Западе было проведено первенство ОГФСО «Юность России» среди юношей 1997-1999 годов рождения. Победители соревнований завоевали право на участие во всероссийском финале, который в марте будущего года примет Кемерово.

В число призеров вошли десять воспитанников СШОР по борьбе имени Алексея Мишина: пять «золотых» медалей - Дмитрий Костин (50 кг), Александр Матлабов (55 кг), Руслан Бичурин (60 кг), Абдулвахаб Асаинов (66 кг), Мурад Мусаев (74 кг), четыре «серебряные» медали - Андрей Иванов (55 кг), Иван Смирнов (60 кг), Олег Поздяеев (74 кг), Роман Рубцов (120 кг), одна «бронзовая» медаль - Николай Бодягин (84 кг).