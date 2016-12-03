Продолжаются первенства Любительской лиги среди команд КФК - традиционные соревнования Ассоциации мини-футбола Республики Мордовия. Золотая, серебряная и бронзовая лиги - привычные названия трех дивизионов.

В «золотом» турнире темп задает «Ватт», выигравший шесть матчей из шести (18 очков). В «пятерку» сильнейших также входят: «Зенит-Механический» (12 очков), «Опора России» (12), МГПИ «Евсевьевец» (9) и ковылкинский «КЭМЗ-Спартак» (9). Во второй части таблицы в настоящий момент находятся: МРО КПРФ (7), инсарская «Пирамида-С» (7), «Т плюс» (4 очка), АФ «Октябрьская» (3) и ФК «Кадошкино» (поражения во всех матчах). В споре бомбардиров лидируют игроки «Зенита-Механического» Данила Дедов и Павел Томилин, отправившие в ворота соперников по 17 мячей. Третий в этом спорте с 10 голами на балансе Михаил Якушкин из «Ватта». По 8 мячей забили Денис Соболев, представляющий интересы «Инсара», и ковылкинец Максим Кареньков.

В «серебряном» турнире выступают 13 любительских команд. «Станкостроитель» (18 очков), «ИнКабель» (16 очков) и «С.С.С.Р» (13 очков). В списке ведущих бомбардиров следующие имена и фамилии: Андрей Бауло («Станкостроитель») и Сергей Тишенков («Лисма») - по 10 мячей, Виталий Шулигин («Мегалит») - 9 мячей, Дмитрий Лайкин («ИнКабель»), Олег Потапов («Лямбирь»), Андрей Гребенцов («Мегалит») и Михаил Карякин («Сбербанк») - по 8 мячей.

На «бронзовом» фронте призовые позиции сейчас занимают: МФК «Молодежь» (14 очков), «Сан Инбев» (10 очков) и «Резинотехника» (9 очков). Больше других здесь забивают: Павел Афанасьев («Цветлит») - 11 мячей, Иван Скалкин («ВКМ-Сталь») - 9 мячей, Михаил Курочкин («Резинотехника») и Александр Слепцов (МФК «Молодежь») - по 8 мячей, Сергей Минеев («Интерспорт») - 7 мячей.