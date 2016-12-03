КТО СТАНЕТ ГОРОДСКИМ ЧЕМПИОНОМ?!

Муниципальная арена постепенно прирастает видом спорта номер один и его разновидностями. Летом 2015 года получил свое возрождение городской футбольный чемпионат. Своеобразной бонусной программой стал Кубок Саранска. А теперь у всего этого появился еще и мини-футбольный собрат. И мы с большим удовольствием об этом сообщаем! Хвала энтузиастам, продвигающим любовь к здоровому спортивному отдыху в массы.

На сегодняшний день участники первенства успели сыграть в четырех стартовых турах. Без поражений выступает команда МГПИ (12 очков). В призовой «тройке» находятся «Энергия» (10 очков) и «Пролетарский район» (9 очков). Также по три победы имеют в своем активе «Горремдорстрой» и МГУ. Как ни крути, а двенадцать команд - солидная цифра. Ключевыми матчами ближайших выходных станут противостояния МГПИ и «Пролетарского района», а также «Ватта» и МГУ. Посетите университетский ФОК в пригородном поселке Ялга, и вы не пожалеете о том, что посвятили досуг любимой игре с мячом. Не без интереса следим за развитием событий!