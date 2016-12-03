АНДРЕЙ ВОЛГУТОВ - ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА МИРА

12-летний Андрей Волгутов добыл для родной республики беспрецедентную победу. На днях перспективный спортсмен вернулся в Саранск из столицы Белоруссии, где с 1 по 4 декабря кипели баталии III открытого Кубка СНГ «Кубок мира по Тхэквондо ИТФ». В популярных международных соревнованиях приняли участие полторы тысячи бойцов из 18 стран мира.

Турнир проводился в пяти возрастных группах - 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет и старше 18 лет. Битвы за медали разворачивались в различных весовых категориях. Российскую федерацию представляли 24 клуба. Честь Мордовии вместе с Волгутовым отстаивал и 8-летний Арсений Акашкин, победы которого, судя по всему, впереди.

В сфере боевых искусств учащийся 39-й школы Саранска Андрей Волгутов находится с шести лет. Изначально занимался кудо под руководством тренера Сергея Макарова. В последние два года наставником Андрея является корейский мастер Ким Сун Чхол - четырехкратный чемпион мира по тхэквондо ИТФ. В послужном списке восходящей звезды - награды первенства Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде и Всероссийского турнира в Анапе. В Минске Волгутов провел три боя - с соперниками из Белоруссии, Эстонии и России. На специально организованной пресс-конференции Андрей поделился впечатлениями от поездки, показав себя вежливым и рассудительным молодым человеком.

«Состязания проходили в масштабном спорткомплексе сразу на семи коврах, - рассказал журналистам Андрей Волгутов. - Признаться, когда вышел на первый бой, очень волновался и только к концу второго раунда начал биться в полную силу. Как оказалось, у меня больше опыта и лучше поставлена техника. Местный спортсмен и оппонент из Эстонии не нашли что мне противопоставить. А вот в финале пришлось биться с сильным соотечественником, который действовал очень грамотно, хорошо защищал голову. Только в последние минуты боя я разобрался, за счет чего могу одержать победу. Удалось нанести несколько удачных ударов ногами в прыжке. Это и стало залогом приличной суммы очков и принесло первое место. Хотя полностью осознал, что победил, лишь на следующий день. Все могло сложиться по-разному. Ведь прямо перед соревнованиями я травмировался на тренировке - поскользнулся и получил сильный ушиб пальца. В связи с этим левую руку практически не использовал. Старался больше действовать ногами и правой рукой».

Федерация тхэквондо Мордовии основана и зарегистрирована в 2013 году. Возглавляет ее директор спортивного комплекса «Мордовия» Валерий Крутов. Все чаще спортсмены федерации становятся участниками авторитетных соревнований - таких как «Золотой лев», Кубок стран Балтии, турниры ПФО, открытые региональные первенства. Мощнейший толчок к развитию тхэквондо в Мордовии получило в результате создания клуба «Корио». У истоков организации, ныне успешно занимающейся подбором и подготовкой юных талантов, стояли Николай Велькин и Александр Родькин. По их инициативе в Саранск был приглашен именитый практик из Северной Кореи. В общении с прессой мастер Ким подчеркнул, что ему очень нравится работать в Мордовии, и он несказанно рад, что за столь короткий срок республике удалось подготовить своего чемпиона. В дальнейшем Ким Сун Чхол рассчитывает преподавать в вузе.

«Мастер Ким не только обучает юных мордовских спортсменам азам тхэквондо. Он еще и лечит, в том числе филигранно владеет техникой массажа. Этого человека знают и уважают во всем мире, - добавил Валерий Крутов. - В ближайшее время решим все бумажные вопросы, и к мастеру приедет жена. Рассчитываем также пригласить для работы в Мордовии еще одного тренера из КНДР. Им станет мастер Кан, и он тоже обладатель черного пояса и седьмого дана. Как видите, мы растем и развиваемся и нисколько не скрываем, что существует намерение подготовить олимпийского чемпиона. Все условия для этого созданы. В настоящий момент в клубе «Корио» занимается порядка 60 человек. Занятия проходят на двух площадках, а с января специализированная секция появится еще и в спорткомплексе «Мордовия». Искренне надеемся на всецелую поддержку со стороны Министерства спорта РМ и руководства республики».