СИЛЬНЕЙШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

На днях были определены победители и призеры чемпионата и первенства Мордовии. Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ковылкино, Чамзинка, Зубова Поляна, Кочкурово, Явас, Первомайск, Саров и Дивеево - такой стала география соревнований, проходивших, надо понимать, в открытом статусе.

Обладателями индивидуальных наград стали Игорь Шиндяев (приз «За лучшую технику»), Марат Давыдов (приз «За волю к победе») и Егор Баулин (приз «Самому юному боксеру»).

ПОБЕДИТЕЛИ. Юноши 2003-2004 годов рождения. 32 кг. Игорь Кудашкин (Саранск). 34 кг. Илья Кондрашов (Зубова Поляна). 38,5 кг «А». Илья Губанов (Ковылкино). 38,5 кг «Б». Владислав Солдаткин (Саранск). 40 кг. Иван Акашев (Саров). 41,5 кг. Иван Головин (Явас). 43 кг. Егор Баулин (Саранск). 44,5 кг. Владислав Воронов (Дивеево). 48 кг. Александр Гавриков (Дивеево). 50 кг. Владислав Комкин (Первомайск). 54 кг. Максим Палютин (Явас). 59 кг. Девид Дорош (Саранск). 65 кг. Николай Палаев (Ковылкино). Свыше 76 кг. Александр Савин (Ковылкино).

Юноши 2001-2002 годов рождения. 40 кг. Алексей Забайкин (Явас). 50 кг. Дмитрий Чекашкин (Саранск). 54 кг. Михаил Шулыгин (Ковылкино). 57 кг. Константин Тарасов (Ковылкино). 60 кг. Максим Ростов (Саранск). 63 кг. Руслан Гусев (Саранск). 66 кг. Александр Батяев (Саранск). 70 кг. Шамиль Богданов (Краснослободск). 75 кг. Александр Вишняков (Зубова Поляна). 80 кг. Кирилл Резниченко (Ковылкино). Свыше 80 кг. Денис Козлов (Саранск).

Юниоры 1999-2000 годов рождения. 52 кг. Анатолий Гудошников (Саранск). 56 кг. Азат Ряхмятуллов (Саранск). 60 кг. Андрей Дейнек (Дивеево). 64 кг. Виктор Кузнецов (Саранск). 69 кг. Павел Учайкин (Саранск). 75 кг. Александр Морозов (Саранск). 81 кг. Олег Черноморец (Саранск). Свыше 91 кг. Артур Айрапетян (Зубова Поляна).

Мужчины 1998 г.р. и старше. 64 кг. Игорь Шиндяев (Саранск). 69 кг. Евгений Сергейчев (Саранск). 75 кг. Арслан Ахмедов (Саранск). 81 кг. Сергей Сидоркин (Саранск). Свыше 91 кг. Сергей Дороднов (Ковылкино).

Девочки 2001-2002 годов рождения. 56 кг «Ф». Ирина Васькова (Дивеево). 63 кг. Яна Чурбанова (Рузаевка). Девочки 2003-2004 годов рождения. 38,5 кг. Анастасия Назаркина (Явас). 59 кг. Кристина Мигунова (Кочкурово). 62 кг. Анна Калюжная (Чамзинка). Девушки 1999-2000 годов рождения. 48 кг. Виктория Рыбкина (Ковылкино). 91 кг. Софья Рогачева (Ковылкино).