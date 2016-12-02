В БОРЬБЕ СО СВЕРСТНИКАМИ ИЗ ДРУГИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ

В последний день осени и первый день зимы в Саранске состоялись чемпионат и первенство Мордовии. В данных соревнованиях по старой доброй традиции наряду с доморощенными кадрами принимали участие приглашенные фигуристы - из Пензы, Нижнего Новгорода, Уфы, Заречного, Бора и других городов.

Перечислим имена и фамилии тех воспитанников республиканской СШОР по фигурному катанию на коньках, которым удалось подняться на пьедестал. II спортивный разряд. Девушки. «Серебро» - Ольга Мокейкина. II спортивный разряд. Юноши. «Золото» - Валерий Назаров. I спортивный разряд. Девушки (2002-2003 годы рождения). «Золото» - Валерия Сидорова. Девушки (2004-2005 годы рождения). «Золото» - Екатерина Трубчикова. «Бронза» - Варвара Кондалова. Юноши. «Золото» - Алексей Бурмистров. Кандидаты в мастера спорта. Девушки (2000-2003 годы рождения). «Золото» - Виктория Яценко, «серебро» - Майя Сафонова. Девушки (2004-2005 годы рождения). «Серебро» - Анастасия Кудашкина. Юноши. «Серебро» - Артем Тимакин, «бронза» - Владислав Катичев. Мастера спорта. Женщины. «Золото» - Полина Платкова, «бронза» - Елизавета Филькина.

Попутно состоялось открытое первенство «Масторава-2016», где в число призеров вошли следующие спортсмены. «Юный фигурист». Девочки. 1. Таисия Наркаева. 2. Алиса Завозяева. 3. Ксения Макарова. III юношеский разряд. Девочки (2009-2010 годы рождения). 2. Мария Иванова. Девочки (2008 год рождения). 3. Софья Власова. Мальчики (2009-2010 годы рождения). 2. Даниил Белкин. II юношеский разряд. Девочки (2007 год рождения). 1. Камила Тагаева.