ЗАХВАТИТЕ С СОБОЙ МЯГКИЕ ИГРУШКИ

В день, когда у вас в руках окажется этот номер «ВС», результат второго матча «Мордовии» в Барнауле будет уже известен. Однако на момент подготовки данной публикации такой информации еще не было, чем, собственно, и объясняется отсутствие здесь турнирной таблицы. При этом можно не сомневаться, что ниже второй строчки подопечные Юрия Воробьева не опустятся. По сути, Саранск делит лидерство с «Ростовом», который параллельным курсом дважды сыграл с юниорской командой из Нижнего Тагила.

Перед визитом на Алтай «Мордовия» гостила в Смоленске. Победить тамошний «Славутич» в обеих встречах не удалось. Поражение в первом из матчей - прямое следствие провала в стартовые 20 минут, после которых табло зафиксировало счет 3:0 в пользу хозяев. Разгрома не вышло. Гости приложили максимум усилий, чтобы исправиться, но в итоге - 5:3. Во втором матче «днепровцы», что удивительно, умудрились обойтись без штрафных минут, при этом вынуждены были уступить. «Мордовия» преуспела в тактике, умении обороняться и использовать создаваемые возможности. Забив по голу в первом и втором периодах, в третьем наша команда все-таки пропустила, но только один раз. Две шайбы из трех в ворота «Алтая» - плод успешных действий в численном большинстве. Обращают на себя внимание 37 минут штрафа барнаульцев, 29 из которых пришлись на заключительный отрезок поединка.

С удовольствием напоминаем нашим читателям, что на 11 декабря намечено продолжение благотворительной акции «Добрый хоккей», которая имеет истоки в фанатской среде поклонников ХК «Мордовия» и будет организована вот уже в третий раз. В преддверии новогодних торжеств саранским болельщикам предлагается порадовать подарками воспитанников детских домов. Поэтому в ближайшее воскресенье обязательно приходите на встречу с «Чебоксарами» (начало в 13.00), захватив с собой мягкую игрушку! После финального рукопожатия команд чудесные подарки можно будет отправить с трибун на лед. Их соберут хоккеисты и во время дружеских визитов в интернаты раздадут детям, лишенным родительской заботы и оказавшимся в непростых жизненных условиях.

«СЛАВУТИЧ» Смоленск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)

Шайбы: 1:0 - Цуканов (Субботин, 00:48), 2:0 - Попитич (Градусов, 05:51), 3:0 - Симонов (15:40), 3:1 - Григоров (Ахметзянов, 25:08), 3:2 - Жданов (Акимов, Кружилин, 41:34), 4:2 - Никульников (Хорошев, 42:22), 4:3 - Акимов (Абозин, Кружилин, 52:43, +1), 5:3 - Рябухин (Никульников, 59:16, в пустые ворота).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Петраков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Сахаров, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: «Славутич» 8 (0+2+6) - ХК «Мордовия» 10 (2+4+4).

1 декабря. Смоленск. Ледовый дворец СГАФКСТ.

«СЛАВУТИЧ» Смоленск - ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Бадрутдинов (Чуканов, 12:13), 0:2 - Акимов (Скатов, 21:01, -1), 1:2 - Хорошев (Власов, 42:43).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Волков - Саразов - Медведев, Бабиков - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Гладышев, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: «Славутич» 0 (0+0+0) - ХК «Мордовия» 6 (2+0+4).

2 декабря. Смоленск. Ледовый дворец СГАФКСТ.

«АЛТАЙ» Барнаул -

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Исрафилов (Е. Жданов, 08:14, +1), 1:1 - Медведев (Саразов, Петраков, 09:04, +1), 1:2 - Бадрутдинов (Горячев, Ахметзянов, 21:58), 1:3 - Жданов (Абозин, 49:48, +1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Петраков, Волков - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Ю. Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Бабиков - Гладышев, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: «Алтай» 37 (4+4+29) - ХК «Мордовия» 16 (6+2+8).

5 декабря. Барнаул. ДЗС имени Германа Титова.