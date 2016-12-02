СПАРТАКОВСКИЕ БУДНИ МАКСИМА ЛАЙКИНА

Как сообщает официальный сайт Межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия», 13-летний Максим Лайкин завоевал серебряную медаль на традиционном Всероссийском турнире «Бесков и его команда» в составе московского «Спартака». «Красно-белые» дошли до финала, где немного не повезло в соперничестве с «Локомотивом». Можем дополнить, что перед этим уроженец Саранска (на фото - второй слева) выиграл первенство Москвы и стал обладателем Кубка столичного региона в своем возрасте.

С первых дней нового учебного года недавний полузащитник «Мордовии-2003» (тренеры - Юрий Уткин и Евгений Буланов) занимается в «Академии футбола имени Федора Черенкова» в Сокольниках. Лайкин - очень известная для нашего футбола фамилия. Отец юного вундеркинда Игорь Лайкин в сезонах 1998 и 1999 годов выступал за «Светотехнику» во втором дивизионе чемпионата России, а затем - в ведущих командах республиканского чемпионата. Давно и плодотворно Игорь Александрович работает тренером в МЦПЮФП «Мордовия» и не без успеха продолжает играть в ветеранских соревнованиях. Более того, родной дядя Максима Дмитрий Лайкин также постигал азы вида спорта номер один в футбольной школе главной команды Мордовии, в начале 2000-х выступал за «Светотехнику-2» в приволжских первенствах, а в настоящий момент продолжает много забивать на маленькой площадке - в турнирах по мини-футболу и его гибридным разновидностям. Так держать, Максим!

Стоит также отметить, что в турнире «Бесков и его команда» принимала участие «Сборная 2022» - команда, составленная из юных игроков региональных футбольных школ в рамках общего проекта ДФЛ, РФС и газеты «Советский спорт». Подопечные заслуженного тренера России Александра Кузнецова, экс-игрока саранской «Светотехники» Евгения Космачева и молодого ставропольского специалиста Романа Васильченко заняли шестое итоговое место. Автором одного из голов в составе «Сборной 2022» стал Владислав Поляков. Нападающий «Мордовии-2003» отличился в матче с волгоградской «Олимпией».