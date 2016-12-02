«СКА-ХАБАРОВСК», «ТЮМЕНЬ» И «ДИНАМО СПБ» - СОПЕРНИКИ «МОРДОВИИ» ПО КУБКУ ФНЛ

На минувшей неделе был окончательно сформирован состав участников Кубка ФНЛ, матчи которого пройдут на острове Кипр в период с 11 по 24 февраля. Четыре команды, завоевавшие право сыграть на турнире по спортивному принципу, войдя в Tор 16 по итогам первого круга первенства ФНЛ, отказались от участия. И теперь их места займут четыре приглашенных клуба - «Урал», «Динамо СПб», «Краснодар-2» и «Чертаново».

Екатеринбургский «Урал» является победителем двух дебютных розыгрышей Кубка ФНЛ (2012, 2013). Питерское «Динамо СПб» в настоящий момент лидирует в зоне «Запад» второго дивизиона (ПФЛ) и имеет все шансы пойти на повышение. «Краснодар-2» и «Чертаново» также представляют третий эшелон российского футбола, но при этом имеют опыт игры в предыдущем Кубке ФНЛ. Призовой фонд турнира, как сообщается, составит не менее 10 миллионов рублей.

В группу «А» были определены ярославский «Шинник», «Тамбов», краснодарская «Кубань» и «Краснодар-2». В группе «B» скрестят шпаги красноярский «Енисей», питерский «Зенит-2», кабардино-балкарский «Спартак-Нальчик» и «Урал». В группе «D» померятся амбициями воронежский «Факел», московский «Спартак-2», астраханский «Волгарь» и столичное «Чертаново». Квартет группы «С» составили команды, вынесенные в заголовок. Как видим, в числе участников отсутствуют команды, занимающие две первые позиции в таблице по итогам летне-осенней части сезона, - «Динамо-Москва» и ФК «Тосно».

Формула проведения соревнований будет следующей. Сначала 16 команд, разбитых на четыре группы, сыграют между собой по разу. Затем будут сформированы полуфинальные пары. Победители групп выявят участников финала, вторые команды - участников матчей за 5-8-е места и так далее. Традиционный предсезонный турнир пройдет в шестой раз. Каждый из участников сыграет одинаковое количество матчей (по пять), и это будет ключевая проба сил перед возобновлением первенства.