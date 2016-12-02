КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ НА ПАРКЕТЕ?!

Стремительно набирает обороты республиканский чемпионат. Шесть предыдущих турниров остались за представителями райцентра Торбеево. В текущем турнире торбеевцы начали выступать под маркой «Энергия ИТ», сохранив в команде своих постоянных лидеров, включая Николая Назаркина. Конкуренцию в борьбе за медали признанным фаворитам, как ожидается, должны составить «Прокуратура РМ» и «Старое Шайгово» (бывший «Союз»).

Впрочем, по оценкам специалистов, состав участников сейчас как никогда ровный. Явных аутсайдеров, вратарей которых в прежние годы не щадили забивные форварды, не наблюдается. Даже футболисты «Агро-Атяшево», уступившие с нулем «прокурорам», не раз доказывали, что способны на очень многое. Не лыком шита и приметная команда с самым длинным названием - «Газпром газораспределение Саранск». Что такое «Грузопомощь» и с чем ее едят, всем нам еще только предстоит разобраться. Между тем к снайперской бомбардировке активно приступили Алексей Артемов и Денис Соболев (оба - «Старое Шайгово»), уже успевшие наколотить по 5 мячей.

Увлекательное соперничество на паркете продлится вплоть до 26 февраля. Календарь давно утвержден, и хотя еще не везде проставлено время начала матчей, смело заносите его в свой болельщицкий блокнот - ведь изменения по датам если и будут, то совсем незначительные. Физкультурно-оздоровительные комплексы на Светотехстрое, в Ялге и с недавних пор спорткомплекс «Мордовия» - арены баталий республиканского чемпионата в Саранске. Внимательно наблюдаем за развитием событий. Чем дальше - тем интереснее.

ЧЕМПИОНАТ МОРДОВИИ - 2016/2017

3-й тур. 3 декабря: «Газпром газораспределение Саранск» - «Энергия ИТ» - 5:7 (П. Афанасьев - 2, А. Журавлев - 2, И. Пупыкин // Вас. Федосейкин - 3, А. Галахов, С. Антипов, Н. Назаркин, С. Ширшиков). 4 декабря: «Агро-Атяшево» - «Старое Шайгово» - 4:8 (В. Масейкин, С. Сюмкин-пен., С. Степкин, М. Лакшин // А. Артемов - 3, Д. Соболев - 2, В. Котков, К. Курочкин, А. Курчавый). 5 декабря: «Грузопомощь» - «Прокуратура РМ» - «Грузопомощь» - «Прокуратура РМ» - 4:3 (О. Потапов, Ф. Асаинов, А. Шинкаренко, А. Баймашев // Д. Вавилов - 2, Д.Николаев).

КАЛЕНДАРЬ ИГР

4-й тур. 10 декабря (суббота): ПФ «Атемарская» - «Грузопомощь» (14.00), «Газпром газораспределение Саранск» - «Агро-Атяшево» (ФОК МГУ, 14.00). 11 декабря (воскресенье): «Энергия ИТ» - «Прокуратура РМ» (14.00).

5-й тур. 17 декабря (суббота): «Прокуратура РМ» - «Старое Шайгово» (ФОК Школы бокса Олега Маскаева). 18 декабря (воскресенье): «Агро-Атяшево» - ПФ «Атемарская» (12.00). 19 декабря (понедельник): «Грузопомощь» - «Энергия ИТ» (21.00, СК «Мордовия»).

6-й тур. 25 декабря (воскресенье): ПФ «Атемарская» - «Газпром газораспределение Саранск» (12.00), «Энергия ИТ» - «Агро-Атяшево» (12.00), «Старое Шайгово» - «Грузопомощь» (15.30).

7-й тур. 5 января (четверг): «Газпром газораспределение Саранск» - «Грузопомощь» (12.00, ФОК МГУ Ялга), «Прокуратура РМ» - ПФ «Атемарская» (ФОК Школы бокса Олега Маскаева), «Старое Шайгово» - «Энергия ИТ» (12.00).

8-й тур. 14 января (суббота): «Старое Шайгово» - ПФ «Атемарская» (14.00), «Прокуратура РМ» - «Газпром газораспределение Саранск» (ФОК Школы бокса Олега Маскаева). 15 января (воскресенье): «Грузопомощь» - «Агро-Атяшево» (СК «Мордовия»).

9-й тур. 21 января (суббота): «Газпром газораспределение Саранск» - «Старое Шайгово» (14.00, ФОК МГУ Ялга). 22 января (воскресенье): «Агро-Атяшево» - «Прокуратура РМ» (12.00), ПФ «Атемарская» - «Энергия ИТ» (13.00).

10-й тур. 28 января (суббота): «Прокуратура РМ» - «Грузопомощь» (ФОК Школы бокса Олега Маскаева). 29 января (воскресенье): «Энергия ИТ» - «Газпром газораспределение Саранск» (12.00), «Старое Шайгово» - «Агро-Атяшево» (15.30).

11-й тур. 4 февраля (суббота): «Газпром газораспределение Саранск» - ПФ «Атемарская» (14.00, ФОК МГУ Ялга). 5 февраля (воскресенье): «Агро-Атяшево» - «Энергия ИТ» (12.00). 6 февраля (понедельник): «Грузопомощь» - «Старое Шайгово» (21.00, СК «Мордовия»).

12-й тур. 12 февраля (воскресенье): ПФ «Атемарская» - «Агро-Атяшево» (12.00), «Энергия ИТ» - «Грузопомощь» (12.00), «Старое Шайгово» - «Прокуратура РМ» (15.30).

13-й тур. 18 февраля (суббота): «Прокуратура РМ» - «Энергия ИТ» (ФОК Школы бокса Олега Маскаева). 19 февраля (воскресенье): «Агро-Атяшево» - «Газпром газораспределение Саранск» (12.00). 20 февраля (понедельник): «Грузопомощь» - ПФ «Атемарская» (21.00, СК «Мордовия»).

14-й тур. 26 февраля (воскресенье): «Грузопомощь» - «Газпром газораспределение Саранск» (СК «Мордовия»), ПФ «Атемарская» - «Прокуратура РМ» (12.00), «Энергия ИТ» - «Старое Шайгово» (12.00).