НА ВЕРШИНЕ ДО ВЕСНЫ «СПАРТАК»

В заключительном матче 17-го тура, который прошел в упорной борьбе и с чрезвычайно нервной концовкой, лидер турнира «Спартак» одолел казанский «Рубин» - 2:1. По итогам осенней части турнира «красно-белые» опережают «Зенит» и ЦСКА соответственно на пять и восемь очков.

Метель, которая с раннего утра обрушилась на Москву, значительно усложнила жизнь организаторам матча «Спартак» - «Рубин». В итоге этой встрече сопутствовал антураж спартаковских цветов: красные мячи и побелевшее поле, которое за полтора часа до начала игры расчищали от снега лопатами. О том, что, когда в середине августа эти же соперники встречались в первом круге, в Казани стояла жара за 30 градусов, никто и не вспоминал.

В первом тайме этого зимнего матча по сравнению с той летней встречей вообще все получилось наоборот. Открыл счет «Рубин», который удачно разыграл угловой: спартаковские защитники «потеряли» одного из лучших бомбардиров чемпионата - мощного бразильского форварда Кристиана Жонатаса, забившего в нынешнем турнире свой восьмой гол.

Сравнять счет хозяева могли практически сразу - когда лицом к лицу с голкипером казанцев Сергеем Рыжиковым оказался Квинси Промес. Однако второго шанса, представившегося голландцу через несколько минут, он уже не упустил, четко расстреляв верхний угол чужих ворот. А вскоре ударом локтя разбил лицо защитнику «Рубина» Тарасу Бурлаку, за что мог быть удален, но получил лишь желтую карточку.

После перерыва, несмотря на снег - то прекращавшийся, то усиливавшийся, на поле стало совсем горячо. Оборона «красно-белых» допускала один промах за другим, но «Рубин» ни одним из них не воспользовался. К середине второго тайма у главного судьи Михаила Вилкова, которому, безусловно, достался очень непростой матч, набралось изрядное количество ошибок в обе стороны. Он мог, например, и удалить за грубость капитана «Спартака» Дениса Глушакова, и назначить пенальти за удар, который нанес полузащитник гостей Ян М`Вила по опорной ноге Лоренсо Мельгарехо. К тому времени на 71-й минуте после второй желтой карточки поле покинул казанец Эльмир Набиуллин, а на 76-й команды оказались в равных составах, поскольку в результате второго предупреждения был все-таки удален Квинси Промес.

Решающей же оказалась 74-я минута, когда своим фирменным ударом из-за пределов штрафной второй гол в ворота Рыжикова забил Глушаков. В общей сложности соперники получили девять желтых карточек. Пять из них оказалось на счету «Спартака» - и это было неудивительно, поскольку в конце игры «Рубин» выдал еще один эффектный отрезок и едва не сравнял счет. Уже в компенсированное время свою команду в очередной раз выручил Артем Ребров, отразивший удар М`Вила под перекладину. А настоящим апогеем этого штурма «Рубина» стало столкновение в штрафной «Спартака» двух вратарей - Реброва и Рыжикова, который решил поучаствовать в последнем розыгрыше углового и едва не нанес коллеге травму.

«Рубин» был достоин ничьей не меньше, чем «Спартак» победы, но счет не изменился. Таким образом, «красно-белые», которые, безусловно, могут занести себе в актив осенний отрезок чемпионата, уходят на перерыв, набрав 40 очков и опережая «Зенит» и ЦСКА соответственно на пять и восемь баллов. Впрочем, последние матчи, которые «Спартак» проводил на пределе, наглядно продемонстрировали, что команда нуждается в усилении состава. По всей видимости, оно последует уже в ближайшее время в лице 32-летнего Александра Самедова, который возвращается в родной клуб после 11-летнего перерыва, успев в течение этого времени поиграть за «Москву», «Динамо» и «Локомотив».

В одном из четырех других матчей понедельника «Уфа» с минимальным счетом победила аутсайдера «Томь». Сибиряки, потерпевшие седьмое поражение в восьми последних встречах, столкнулись с серьезнейшими финансовыми трудностями. По словам генерального директора клуба Руслана Киселева, реален вариант, при котором команда снимется с чемпионата.

«Деньги, которые спонсоры нам должны были дать, - 400 млн руб., в прошлом году, когда мы были в ФНЛ, нам дали, а новых спонсоров мы не нашли и остались без денег, при этом выполнив задачу выхода в РФПЛ, - сказал господин Киселев в интервью агентству «Р-Спорт». - Футболисты могут разорвать контракты, подавать в палату по разрешению споров, это их право. Клуб теоретически может недоиграть сезон. У нас очень много долгов».

Не до конца понятно и положение дел в «Уфе». В понедельник поднялась новая волна слухов относительно перехода главного тренера клуба Виктора Гончаренко в ЦСКА, где на этой неделе ожидается отставка Леонида Слуцкого. Сам господин Гончаренко, однако, на пресс-конференции после завершения матча эту информацию не подтвердил. Судя по всему, окончательная ясность по этому вопросу наступит в четверг или пятницу.