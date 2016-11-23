ВО ГЛАВЕ ПЕЛЕТОНА

Четыре важных матча подряд провели на минувшей неделе хоккеисты «Мордовии». В Саранске поочередно гостили финалисты ВХЛ-Б предыдущего сезона: сначала действующий чемпион, а вслед за ним - серебряный призер. И если у представителей Тамбова турнирные дела идут пока значительно хуже, чем год назад (больше поражений, чем побед), то ростовчане оборотов не сбавили и по-прежнему продолжают оспаривать верхние строчки в таблице. Впрочем, посмотрите, кто сейчас на вершине.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 - Жданов (Акимов, Абозин, 40:54, +1), 2:0 - Бадрутдинов (Ахметзянов, 48:18), 3:0 - Бабиков (Саразов, Медведев, 55:17, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Сахаров - Петраков, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (4+8+2) - ХК «Тамбов» 16 (2+4+10).

23 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 1078 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «ТАМБОВ» Тамбовская область - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

Шайбы: 1:0 - Закурин (Блохин, Петраков, 14:19), 2:0 - Цицаров (Акимов, 21:01), 3:0 - Бадрутдинов (Григоров, Петраков, 21:28), 4:0 - Григоров (Акимов, Бадрутдинов, 24:49), 5:0 - Акимов (Жданов, 32:03), 6:0 - Жданов (Акимов, Кружилин, 41:52), 6:1 - Поляков (Гриф, 44:16), 6:2 - Поляков (Гриф, 50:36), 7:2 - Григоров (Чуканов, Ахметзянов, 56:43).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 8 (4+2+2) - ХК «Тамбов» 10 (4+4+2).

24 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 1145 зрителей.

«Тамбов», надо сказать, стал совершенно другим. Увольнение главного тренера Дмитрия Сумца и приход на его место из рухнувшего в бездну саратовского «Кристалла» Андрея Лунева привели к масштабным кадровым пертурбациям. Против «Мордовии» вышла играть лишь примерно половина из того состава, что противостоял нашей команде месяц назад. Многие новички пришли, естественно, из Саратова и имеют за плечами весьма богатые применительно к ВХЛ-Б послужные списки (в которых в том числе можно обнаружить матчи плей-офф КХЛ). В таких ситуациях, как правило, очень трудно предугадать, что сможет предложить на площадке соперник. Может, поэтому в двух первых периодах пришлось непросто. Но, приглядевшись к новому облику «волков» как следует, «Мордовия» заставила их дважды капитулировать. В третьем периоде в ворота тамбовчан влетели три безответные шайбы. Порадовало также, что дважды помогло в этом грамотное использование численного большинства. Ну а в четверг очередной «сухарь» Павла Попкова (причем второй подряд) едва не повторил его коллега по вратарскому амплуа Никита Скатов. После двух периодов на табло высвечивались яркие 5:0, и лишь на третьем игровом отрезке подопечные Юрия Воробьева все-таки позволили «Тамбову» хоть что-то забить, однако вместе с этим и сами дважды зажигали красный свет.

«Никакой эйфории не испытываем, - подчеркнул на пресс-конференции наставник «Мордовии». - В среду в двух первых периодах нас здорово выручил голкипер. Забей первым соперник, еще неизвестно, как бы это обернулось. Надежная работа вратаря и наше большинство стали определяющими факторами. Вторая игра - черный день «Тамбова». Просто так сложился матч. Каких-то далеко идущих выводов делать не стоит. Желаю сопернику быстрее восстановиться. Мы знаем, что «Тамбов» очень сильная команда. Вся борьба впереди. Что предметно не понравилось, так это наше первое звено. Ребята выглядели бледно, и я надеюсь, что они это сами понимают. Надеюсь, в следующих матчах каждый из них сможет внести свою лепту в командные успехи».

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 2:5 (2:1, 0:0, 0:4)

Шайбы: 1:0 - Исмайлов (Сахаров, Швейкин, 10:46), 1:1 - Прохоров (Селезнев, Дударов, 12:15), 2:1 - Горячев (Григоров, 15:14), 2:2 - Прохоров (Дударов, 44:47), 2:3 - Дударов (Лапин, Скалин, 47:09, +1), 2:4 - Селезнев (Дударов, Прохоров, 53:43), 2:5 - Алтухов (59:51, ПВ; -1).

ХК «Мордовия»: Скатов, Брыкин - Бабиков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Жданов - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Петраков, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 14 (6+4+4) - ХК «Ростов» 10 (4+2+4).

26 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 765 зрителей.

ХК «МОРДОВИЯ» Саранск - ХК «РОСТОВ» Ростов-на-Дону - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Прохоров (Селезнев, Дударов, 20:52), 1:1 - Цицаров (Акимов, 38:07), 1:2 - Мякинин (Алтухов, Туник, 45:44, +1).

ХК «Мордовия»: Попков, Брыкин - Петраков, Дубинин - Саразов - Медведев, Кружилин - Цицаров, Колычев - Акимов - Абозин, Горячев - Чуканов, Бадрутдинов - Ахметзянов - Григоров, Блохин - Гладышев, Закурин - Швейкин - Исмайлов.

Штрафное время: ХК «Мордовия» 18 (2+4+12) - ХК «Ростов» 12 (4+6+2).

27 ноября. Саранск. Ледовый дворец. 1273 зрителя.

«Ростов», к сожалению, продолжает оставаться одним из самых неудобных соперников для нашей команды. Теперь число побед «кондоров» над «лисами» возросло до 18. А вот «Мордовии» удавалось выигрывать пока только 11 раз. Применительно к матчам на саранском льду также перевес у ростовчан - десять побед против шести. Первый матч прошел в рваном ритме и запомнился целой цепочкой неоднозначных решений судейской бригады, «благодаря» которым обстановка на площадке заметно накалилась. Чего только стоят отмена третьей шайбы «Мордовии» и удаление с тренерских позиций Воробьева. В конце концов, все эти коллизии привели к тому, что по ходу третьего периода гости забросили четыре шайбы и умудрились перевернуть результат с 2:1 (к 44-й минуте) на 2:5. При этом пятая шайба влетела в пустые ворота, когда соперничество проходило в формате «6 на 4».

«Сделаю реверанс в сторону команды соперника, - слова Юрия Воробьева. - Если сравнивать с этими матчами наши встречи в Ростове-на-Дону, соперник существенно прибавил. Первая игра, на мой взгляд, была веселее. Обе команды хорошо двигались. А потом чувствовался общий фон усталости. Все-таки для «Ростова» воскресный матч - четвертый подряд в гостях, а для нас - четвертый за пять дней. На первый план вышла реализация численного большинства. Нам этот компонент не удался. Не в оправдание будет сказано, но очень много претензий имеется к судьям. Когда встречаются две равные команды, каждый нюанс влияет на результат… Что ж, отдохнем три дня и постараемся показать добротную игру в Смоленске».

Остается добавить, что всего за несколько часов до начала первого матча с «Тамбовом» заявку «Мордовии» пополнил новобранец. Им стал 20-летний нападающий Евгений Закурин. И это тоже, собственно, пополнение из приказавшего долго жить «Кристалла». На юношеском этапе карьеры воспитанник ярославского хоккея прошел практически все сборные России, включая юниорскую. Именно Закурин открыл счет во втором матче с «Тамбовом».

«Все сложилось спонтанно. Звонок от тренера - и приглашение в команду. Сразу согласился приехать. Почему? Мне довелось видеть «Мордовию» еще в прошлом сезоне, понравилась, как играет команда. Ожидания от перехода оправдались. Здесь собран очень хороший коллектив. Ребята здорово меня приняли, клуб предложил хорошие условия, много болельщиков приходит на матчи. В общем, все нравится, все устраивает. Надеюсь, часто буду радовать трибуны голами», - приводит краткий комментарий перспективного форварда официальный сайт ХК «Мордовия».

«Пока еще рановато давать игре Закурина какую-либо оценку, - считает Юрий Воробьев. - Безусловно, возлагаем на него большие надежды. И все-таки надо понимать, что не всем удается быстро адаптировать на новом месте. Кому-то нужно меньше времени, кому-то больше. Надеемся, что этот период надолго не затянется. В принципе уже сейчас видно, что потенциал у Евгения солидный. Но свои лучшие качества всегда требуется развивать. Потихоньку будем приглашать ребят на перспективу. Событий не форсируем, но данный процесс необходим».