СТАРТ ЧЕМПИОНАТА МОРДОВИИ

Семь команд разыграют медали в очередном республиканском чемпионате. Три из них представят Саранск, и по одной - Старое Шайгово, Торбеево, Атяшево и Атемар. Параллельным курсом проходят: городское первенство, турниры Ассоциации мини-футбола Мордовии и не менее увлекательные баталии любительских коллективов в физкультурно-оздоровительном комплексе села Большая Елховка. Первые результаты самого официального из всех турниров - перед вами.

1-й тур (19 ноября): ПФ «Атемарская» - «Союз» - 3:4 (И. Бритов, Е. Репин, Ф. Вахонин - М. Якушкин, В. Котков, Д. Соболев, А. Артемов-пен.), «Газпром газораспределение Саранск» - «Прокуратура РМ» - 3:2 (А. Демкин, П. Афанасьев, С. Ювенко - С. Кильдишов, Д. Вавилов). 20 ноября: «Агро-Атяшево» - «Грузопомощь» - 4:7 (Е. Вдовин, С. Степкин, А. Голубев, Н. Кунин-авт. - А. Баймашев - 2, И. Нураев, Ф. Асаинов, О. Потапов, А. Шинкаренко, А. Маланьин-авт.).

2-й тур (27 ноября): «Старое Шайгово» - «Газпром газораспределение Саранск» - 8:3 (Д. Соболев - 2, К. Курочкин - 2, Д. Зверков, М. Якушкин, А. Артемов, А. Курчавый - П. Афанасьев - 2, М. Курочкин), «Прокуратура РМ» - «Агро-Атяшево» - 7:0 (Д. Николаев - 2, Д.Савочкин - 2, Д. Вавилов, С. Кильдишов, Е. Чалдышкин), «Энергия ИТ» - ПФ «Атемарская» - 6:3 (Н. Назаркин - 2, И. Авдошкин, С. Антипов, П. Томилин, В. Змеев - А. Аверкин, А. Мартынов, Ф. Вахонин-пен.).