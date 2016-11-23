КАЖДОЕ ОЧКО НА ВЕС ЗОЛОТА

В минувшую субботу «Мордовия» сыграла свой заключительный матч в уходящем году. Победить «Химки» и прервать, таким образом, масштабную серию «кентавров» из двух лет без поражений в родных стенах на стадионе «Родина» не получилось. Хотя очень многое тому способствовало. Но ни лихое наступление в дебюте матча, ни удобность соперника, ни преимущество 3:1, добытое на исходе четверти часа, не помогли саранской команде победить. Пять подряд поражений заметно отразились на турнирном положении флагмана мордовского футбола. Третья строчка снизу не может не разочаровывать. Будем надеяться, что весной 2017-го все сложится иначе.

Удивительное дело - еще по ходу первого тайма аудитория матча увидела пять забитых мячей. Все началось с двух пенальти, которые были успешно реализованы капитаном «Химок» Игорем Чернышовым и штатным пенальтистом «Мордовии» Александром Дегтяревым соответственно. Одиннадцатиметровые назначались абсолютно по делу. На 8-й минуте Андрей Иванов был награжден «горчишником», не поспев за Яном Казаевым, прорвавшимся прямо по центру к воротам Ильи Чебану. А на 17-й минуте Артур Саркисов, словно бесстрашный боец с гранатой, бросился в плотное кольцо из пяти игроков обороны «Химок», и защитникам ничего не оставалось, кроме как его затолкать. Голкиперы в обоих случаях угадывали направление ударов с «точки», однако бьющими все делалось наверняка.

Не успели хозяева опомниться от первого ответного мяча, как пришлось доставать из сетки второй. Это Армен Амбарцумян обокрал зазевавшегося Игоря Чернышова и как на блюдечке преподнес снаряд Артуру Саркисову. На пас-конфетку форвард армянской сборной среагировал тонким маневром - ловким касанием подработал «пятнистого» и отправил его туда, где не каждый заподозрит брешь. Оранжевая сфера красиво, рикошетом от штанги, влетела в хозяйские ворота.

Прошло еще пять минут, и все тот же Саркисов оказался в нужное время в нужном месте - как раз там, где вратарь Дмитрий Цицилин отбил мяч прямо перед собой. Опасность нависла над «красно-черными» в результате удара со штрафного. Стандарт пробивал Александр Кренделев, а на подборе с фланга, куда был отбит мяч, успешно сыграл Амбарцумян. Он-то и совершил прострел, после которого страж ворот химчан во второй раз кряду действовал как заправский волейболист, за что, собственно, и поплатился. Но на 30-й минуте спокойствие болельщицких сердец вновь было нарушено. Второй мяч влетел к нам под перекладину после того, как в неразберихе, возникшей в пятачке, всех перехитрил австриец Даниэль Сикорски.

Лишний раз пересказывать то, что творилось на поле после перерыва, как-то даже не хочется. Скажем только, что свежие Андрей Мостовой и Илья Кузьмичев, брошенные в бой тренерским штабом «Химок» со скамейки запасных, добыли своей команде реванш за неприятный разгром 5:0 в матче первого круга в Саранске. Вообще, если брать в расчет историю встреч, прежде «красно-черным» доводилось огорчать вратарей «Мордовии» лишь шесть раз за девять матчей. А вот в десятом поединке химчане не постеснялись и забили четырежды.

Первенство ФНЛ возобновится 8 марта. В календаре остались несыгранными 14 матчей с участием «красно-бело-синих». Подробная таблица беспристрастно говорит о том, что пока на выездах «Мордовии» удалось собрать на два турнирных балла больше, чем дома. До 15-го места, выступающего в роли спасительной соломинки, не хватает пяти очков. Между тем у кабардино-балкарского «Спартака» имеется еще и матч в запасе. Трудно усомниться в том, что весной каждое очко для нашей любимой команды будет на вес золота.