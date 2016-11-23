26 ноября в Саранске состоялись вторые открытые республиканские соревнования по беговелам среди детей от 2,5 до 5 лет.

Как сообщила инструктор-методист КСШОР Мордовии Алевтина Царькова, состязания проводились с целью пропаганды здорового образа жизни, укрепления внутрисемейных связей и популяризации езды на беговелах и велосипедах среди детей и взрослых. Были проведены предварительный, полуфинальный и финальный заезды (с отдельным подсчетом очков в возрастных подгруппах).

«Это вторые подобные соревнования по беговелам. Впервые они были проведены у нас в День защиты детей. Число участников возросло до 70. Вместе с болельщиками - мамами, папами, бабушками и дедушками - посетителей мероприятия было в два раза больше. Конечно, случались падения. Но никаких слез! Только дух спортивной борьбы», - отметил главный судья соревнований Анатолий Беляев.