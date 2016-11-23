Армрестлинг

26 ноября в ТРЦ «Сити-Парк» состоялось открытое лично-командное первенство городского округа Саранск. В соревнованиях, организатором которых выступило Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск, приняли участие более 150 спортсменов, представлявших не только Саранск (спортклуб МГПИ, МГУ, СКИ РУК, «Вымпел», ВГУЮ) и районы Мордовии, но и соседние регионы - Чувашию, Пензенскую, Нижегородскую и Ульяновскую области.

На помост вместе с бывалыми «зубрами» Владимиром Тарасовым, Владимиром Грушиным (оба - Пенза) и Михаилом Танаевым (мастер спорта, уроженец Большеберезниковского района, чемпион Приволжья 2014 года) выходили обыкновенные любители, желающие испытать силу и характер. Поединки проходили в упорной и зрелищной борьбе. Порадовал тот факт, что среди участников было много молодежи (юниорского возраста до 21 года).

Победителями в командном зачете стали представители «Вымпела». В личных состязаниях особо отличились: среди юниоров - Дмитрий Горшков (Ромоданово), Алексей Сулеев, Константин Волынцев (оба - «Вымпел») и Александр Баранов (МГПИ); среди мужчин - Александр Калашов и Андрей Спичков (оба - Починки), Евгений Миранец, Александр Просвирнин и Михаил Танаев («Вымпел»), Владимир Грушин (Пенза); среди женщин - Елена Кудряшова (Чамзинка), Анастасия Мамаева (Большое Игнатово) и Ангелина Скрупинская («Вымпел»). «Абсолютку», как и ожидалось, выиграл Михаил Танаев.