МАРИЙСКАЯ «БРОНЗА» ЧЕМПИОНА МОРДОВИИ

Впервые в истории мордовского футбола команда, ставшая сильнейшей в республике, представляла наш регион на Кубке чемпионов Приволжья. Турнир, прежде проводившийся лишь дважды - в 2010 и 2012 годах, обещает наконец стать традиционным. Пока продолжает действовать усеченный формат его проведения (шесть команд вынуждены умещать соперничество в три дня), но постепенно к соревнованиям приходит популярность, а это, согласитесь, неплохой задел на будущее.

Первый матч с хозяевами поля «Плайтерра» провела буквально с колес. По причине гололедицы зубовская часть команды провела в дороге 13 часов, саранские игроки находились в пути 9 часов. Ульяновских легионеров было решено пока не привлекать, и вообще состав получился экспериментальным. Приглашения, естественно, получали и другие игроки, но в силу разных обстоятельств остались дома. По-настоящему сыграться лидерам коллектива, повидавшим многое на своем футбольном веку, и потоку разноплановой местной молодежи, по сути, удалось лишь к третьей игре. Сказалось в дебюте и отсутствие в центральной линии боевого стержня команды Александра Журавлева, сумевшего подтянуться в Йошкар-Олу лишь ко второму матчу ввиду занятости по основному месту работы. Забить в пятницу получилось - на 34-й минуте Сергей Тишенков оформил гол в своем привычном трудовом стиле (голевое чутье, надежная игра корпусом и прицельный удар). Но удержать равновесие, как оказалось, было не суждено. Соперникам из РМТ, завоевавшим в итоге «золото», удалось поразить ворота трижды (на 32-й, 36-й и 52-й минутах, притом что каждый матч игрался в два тайма по 40 минут).

Во второй игре в ворота ФК «Инза» (чемпиона Ульяновской области) могла влететь целая охапка мячей, но «фанерщиков» немного подвела реализация, и в протокол матча пошел результат первого тайма (4:0). А вот в воскресной битве за «бронзу» подопечные Олега Горелова раскрылись уже по полной программе и по праву заслужили победу. «Дорожнику» из Каменки, за который выступало немало знакомых личностей с опытом игры в чемпионате Мордовии за ФК «Торбеево», зареченский «Союз» и ромодановский «Вымпел», не помог даже дубль Александра Цибизова. Известный голеадор сумел-таки забить на 51-й и 56-й минутах. «Плайтерра» забронировала за собой фору в два мяча уже на стартовом отрезке - благодаря продуктивным действиям реактивного Павла Кульнина (3-я минута) и Сергея Тишенкова (17-я). Решающий же момент возник, когда электронные часы «Арены Марий Эл» отсчитали 72 пункта игрового времени. Все тот же Тишенков вогнал «пятнистого» в сетку и обеспечил представителям Мордовии третью позицию подиума.

Героями турнира в составе «Плайтерры» наряду с перечисленными выше футболистами определенно можно назвать пару центральных защитников Андрея Догадина (минувшим летом вернулся под начало своего первого тренера) и Антона Котенко (сезон-2016 провел в составе ковылкинского «Спартака-КЭМЗ»), воспитанника МЦПЮФП «Мордовия» Никиту Аксенова (успешно справился с ролью флангового волнореза), опорника Евгения Трибушинина (принимал участие во всех без исключения матчах йошкар-олинского «Спартака» в первенстве МФС «Приволжье»), перспективного зубовского игрока Андрея Акшонова, даровитого нападающего Александра Черентаева и, конечно же, вратаря Евгения Зимина, совершившего за три матча, как минимум, семь сейвов. Наши аплодисменты!