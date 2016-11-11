Сотрудница банка похитила 55 тысяч рублей со счета клиента

В полицию Зубово-Полянского района обратился 52-летний житель поселка Явас. Мужчина рассказал, что с его счета неизвестные сняли деньги.

По факту исчезновения денег возбудили уголовное дело по статье «Кража». О пропавших сбережениях мужчине стало известно, когда он пришел в отделение банка, чтобы снять накопленные средства. После проверки счета работники финансового учреждения сообщили клиенту, что выдать ему 95 тысяч рублей они не смогут, так как на счету находится только 40 тысяч. При этом уведомили пенсионера, что последняя операция снятия была проведена в июне 2015 года, и посоветовали обратиться за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району выяснили, что к хищению денег причастна бывшая работница банка. Операционистка с апреля по июнь 2015 года сняла со счета жителя поселка 55 тысяч рублей. Ушлую сотрудницу банка оперативники нашли в течение суток. В отделе полиции женщина не стала отрицать своей вины и написала явку с повинной. Полицейским она объяснила свой поступок тяжелым материальным положением - все деньги клиента банка она потратила на личные нужды.