В Саранске изъяли партию контрафактного алкоголя

Во время оперативно-профилактической операции «Алкоголь» сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Саранску изъяли партию контрафактной водки различных наименований.

Продукция была обнаружена в салоне автомобиля, припаркованного около одного из гаражей в Октябрьском районе Саранска. Рядом с машиной находился ее владелец - 31-летний местный житель, который в этот момент перекладывал картонные коробки со спиртными напитками. Всего сотрудники полиции обнаружили и изъяли 220 бутылок водки, разлитой в стеклянную тару емкостью 0,5 литра.

При визуальном осмотре на бутылках имелись федеральные специальные марки с признаками подделки. Документы на алкогольную продукцию отсутствовали. Изъятый алкоголь направлен на исследование, по результатам проведения которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». По словам владельца левой водки, алкоголь он приобрел у незнакомого ему человека для личного потребления.



